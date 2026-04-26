Η Euroleague εξήρε την εντυπωσιακή άνοδο του Ντόρσεϊ: «Από τους πιο καυτούς της σεζόν»

Η Euroleague δημοσίευσε μια φωτογραφία στα social media με τους αριθμούς του Τάιλερ Ντόρσεϊ της φετινής χρονιάς, χαρακτηρίζοντάς τον ως «ένα από τα πιο καυτά χέρια».

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μαγική regular season με την φανέλα του Ολυμπιακού στην Euroleague, βοηθώντας την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να τερματίσει στην πρώτη θέση, και φυσικά να κατακτήσει το πλεονέκτημα έδρας για τα Play-Offs.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε 38 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 37 στην βασική πεντάδα, και τελείωσε την χρονιά με 17 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 2.8 ασίστ έχοντας 39.9% στο τρίποντο (103/258) και 15.1 στο σύστημα αξιολόγησης, «αναγκάζοντας» την Euroleague να δημοσιεύσει μια φωτογραφία με τα πεπραγμένα του.

Ταυτόχρονα, συνέκρινε και την εντυπωσιακή άνοδο στην απόδοσή του αλλά και στα νούμερά του, συγκρίνοντας την περσινή του πορεία στην διοργάνωση.

