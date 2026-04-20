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Tο πανόραμα των play-offs του ΝΒΑ: Eύκολα το 1-0 Σέλτικς, Θάντερ και Σπερς - Βreak στο Ντιτρόιτ από τους Μάτζικ

Μπάσκετ
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Σαν Αντόνιο Σπερς, Μπόστον Σέλτικς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκαναν το 1-0 στην σειρά των play-off και πήραν προβάδισμα, ενώ οι Μάτζικ έκαναν break στο Ντιτρόιτ.

Aναλυτικά το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των play-off: 

Α' ΓΥΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1) Ντιτρόιτ Πίστονς - (8) Ορλάντο Μάτζικ

1ος αγώνας, 20/4, 01:30, Ντιτρόιτ - Ορλάντο 101-112

2ος αγώνας, 23/4, 02:00, Ντιτρόιτ - Ορλάντο COSMOTE SPORT 4HD

3ος αγώνας, 25/4, 20:00, Ορλάντο - Ντιτρόιτ

4ος αγώνας, 27/4, -, Ορλάντο - Ντιτρόιτ

(2) Μπόστον Σέλτικς - (7) Φιλαδέλφια 76ερς

1ος αγώνας, 19/4, 20:00, Μπόστον Σέλτικς-Φιλαδέλφια Σίξερς 123-91 COSMOTE SPORT 8HD

2ος αγώνας, 22/4, 02:00, ΜπόστονΣέλτικς-Φιλαδέλφια Σίξερς

3ος αγώνας, 25/4, 02:00, Φιλαδέλφια Σίξερς-Μπόστον Σέλτικς

4ος αγώνας, 27/4, 02:00, Φιλαδέλφια Σίξερς-Μπόστον Σέλτικς

(3) Νιου Γιορκ Νικς - (6) Ατλάντα Χοκς 1-0

1ος αγώνας, 19/4, 01:00, Νιου Γιορκ Νικς-Ατλάντα Χοκς 113-102

2ος αγώνας, 21/4, 03:00, Νιου Γιορκ Νικς -Ατλάντα Χοκς COSMOTE SPORT 4HD

3ος αγώνας, 24/4, 02:00, Ατλάντα Χοκς-Νιου Γιορκ Νικς

4ος αγώνας, 26/4, 01:00, Ατλάντα Χοκς-Νιου Γιορκ Νικς

(4) Κλίβελαντ Καβαλίερς - (5) Τορόντο Ράπτορς 1-0

1ος αγώνας, 18/4, 20:00, Κλίβελαντ Καβαλίερς-Τορόντο Ράπτορς 126-113

2ος αγώνας, 21/4, 02:00, Κλίβελαντ Καβαλίερς-Τορόντο Ράπτορς

3ος αγώνας, 24/4, 03:00, Τορόντο Ράπτορς-Κλίβελαντ Καβαλίερς

4ος αγώνας, 26/4, 20:00, Τορόντο Ράπτορς-Κλίβελαντ Καβαλίερς

 

Α' ΓΥΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

(1) Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - (8) Φίνιξ Σανς

1ος αγώνας, 19/4, 22:30 Οκλαχόμα-Φίνιξ Σανς 119-84 COSMOTE SPORT 4HD

2ος αγώνας, 23/4, 04:30 Οκλαχόμα-Φίνιξ Σανς

3ος αγώνας, 25/4, 22:30, Φίνιξ Σανς -Οκλαχόμα

4ος αγώνας, 27/4, -, Φίνιξ Σανς-Οκλαχόμα

(2) Σαν Αντόνιο Σπερς - (7) Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

1ος αγώνας, 20/4, 04:00 Σαν Αντόνιο Σπερς-Πόρτλαντ 111-98

2ος αγώνας, 22/4, 03:00 Σαν Αντόνιο Σπερς -Πόρτλαντ COSMOTE SPORT 4HD

3ος αγώνας, 25/4, 05:30, Πόρτλαντ-Σαν Αντόνιο Σπερς

4ος αγώνας, 26/4, 22:30, Πόρτλαντ-Σαν Αντόνιο Σπερς

(3) Ντένβερ Νάγκετς - (6) Μινεσότα Τίμπεργουλβς 1-0

1ος αγώνας, 18/4, 22:30, Ντένβερ Νάγκετς-Μινεσότα 116-105

2ος αγώνας, 21/4, 05:30, ΝτένβερΝάγκετς-Μινεσότα

3ος αγώνας, 24/4, 04:30, Μινεσότα-Ντένβερ Νάγκετς

4ος αγώνας, 26/4, 03:30, Μινεσότα-Ντένβερ Νάγκετς

(4) Λος Άντζελες Λέικερς - (5) Χιούστον Ρόκετς 1-0

1ος αγώνας, 19/4, 03:30, Λ.Α. Λέικερς-Χιούστον Ρόκετς 107-98

2ος αγώνας, 22/4, 05:30, Λ.Α. Λέικερς-Χιούστον Ρόκετς

3ος αγώνας, 25/4, 03:00, Χιούστον Ρόκετς-Λ.Α. Λέικερς

4ος αγώνας, 27/4, 04:30, Χιούστον Ρόκετς-Λ.Α. Λέικερς

Tο πανόραμα των play-offs του ΝΒΑ: Eύκολα το 1-0 Σέλτικς, Θάντερ και Σπερς - Βreak στο Ντιτρόιτ από τους Μάτζικ