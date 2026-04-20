Tο πανόραμα των play-offs του ΝΒΑ: Eύκολα το 1-0 Σέλτικς, Θάντερ και Σπερς - Βreak στο Ντιτρόιτ από τους Μάτζικ

Σαν Αντόνιο Σπερς, Μπόστον Σέλτικς και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έκαναν το 1-0 στην σειρά των play-off και πήραν προβάδισμα, ενώ οι Μάτζικ έκαναν break στο Ντιτρόιτ.