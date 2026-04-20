Με τρομερό Ουεμπανιάμα οι Σπερς έκαναν το 1-0 κόντρα στους Μπλέιζερς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς με εκπληκτική εμφάνιση του Βίκτορ Ουεμπανιάμα, έκαμψαν την αντίσταση των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, επικρατώντας με 111-98, για το 1-0 στη σειρά.

Οι Τεξανοί μπήκαν με ορμή στο ματς και προηγήθηκαν με 30-21 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 29-28 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +10 (59-49).

Στο δεύτερο μέρος οι Σπερς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό στο τρίτο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 28-23, μπήκαν στην τέταρτη περίοδο έχοντας πάρει προβάδισμα 15 πόντων (87-72).

Στην τελευταία περίοδο οι Σπερς είχαν τον απόλυτο έλεγχο και δεν απειλήθηκαν από τους Μπλέιζερς, «καθαρίζοντας» την υπόθεση νίκη για να κάνουν το 1-0 στη σειρά, για τον πρώτο γύρο των playoffs.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα με 35 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Σπερς, με τον Ντένι Αβντίγια να ξεχωρίζει για τους Μπλέιζερς έχοντας 30 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

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