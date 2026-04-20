Τρομακτικοί Θάντερ: Ισοπέδωσαν τους Σανς για το 1-0 στη σειρά

Με άγριες διαθέσεις ξεκίνησαν την υπεράσπιση των σκήπτρων τους οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που διέλυσαν τους Φοίνιξ Σανς με 119-84, στο πρώτο ματς της σειράς των playoffs.

Οι Θάντερ ήταν καταιγιστικοί από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 35-20, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 21 πόντων (65-44).

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν την κυριαρχία τους και στο δεύτερο μέρος, αυξάνοντας διαρκώς το προβάδισμά τους, για να φτάσουν με άνεση στη νίκη και το 1-0 της σειράς απέναντι στους Σανς.

O Tζέιλεν Ουίλιαμς με 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Θάντερ, με τον Ντέβιν Μπούκερ να ξεχωρίζει για τους Σανς έχοντας 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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