Οι Νάγκετς πήραν την ματσάρα κόντρα στους Τίμπεργουλβς για το 1-0 στη σειρά

Οι Ντένβερ Νάγκετς έδειξαν τα «δόντια» τους στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο Game 1 του πρώτου γύρου των playoffs, επικρατώντας με 116-105.

Οι γηπεδούχοι δεν μπήκαν καθόλου καλά στο ματς και επέτρεψαν στους «Λύκους» να προηγηθούν με 23-33 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως στη συνέχεια οι Νάγκετς ισορρόπησαν το ματς.

Με επί μέρους 39-29 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, οι «Σβώλοι» έκαναν το comeback στο ματς και το ημίχρονο έκλεισε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες με 62-62.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Νάγκετς συνέχισαν από εκεί που έμειναν στο ημίχρονο και με επί μέρους 29-17, ολοκλήρωσαν την ανατροπής τους και μπήκαν στην τελευταία περίοδο με προβάδισμα 12 πόντων (91-79).

Στην τελευταία περίοδο οι Τίμπεργουλβς προσπάθησαν να εξαπολύσουν την αντεπίθεσή τους, μείωσαν ακόμη και στους 5 πόντους (106-101), όμως οι Νάγκετς πάτησαν ξανά γκάζι, πήραν τη νίκη και έκαναν το 1-0 στη σειρά.

O Nίκολα Γιόκιτς με 25 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Ντένβερ Νάγκετς, με τον Άντονι Έντουαρντς να ξεχωρίζει για τους Τίμπεργουλβς με 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-33, 62-62, 91-79, 116-105

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