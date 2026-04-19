Τους Λέικερς δεν τους ξεγράφεις ποτέ: Χωρίς Ντόντσιτς και Ριβς έκαναν το 1-0 κόντρα στους Ρόκετς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μπορεί να μην είχαν τους δύο κορυφαίους σκόρερ τους, όμως βρήκαν τις λύσεις και επιβλήθηκαν των Χιούστον Ρόκετς με 107-98, για να κάνουν το 1-0 στη σειρά του πρώτου γύρου των playoffs.

Oι «Λιμνάνθρωποι» πήραν από την αρχή του αγώνα τα ηνία και έκλεισαν το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 33-29, όμως η Ρόκετς ισορρόπησαν στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και έφεραν την διαφορά στο καλάθι (50-48).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Λέικερς... πάτησαν γκάζι και με επί μέρους 25-18, μπήκαν στην τελευταία περίοδο έχοντας πάρει προβάδισμα εννιά πόντων, με τους γηπεδούχους να συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό και στην τέταρτη περίοδο.

Με τον Λουκ Κενάρντ να «πυροβολεί» από την περιφέρεια, οι «Λιμνάνθρωποι» πήραν διψήφια διαφορά και στο φινάλε απορρόφησαν την πίεση των Ρόκετς, για να φτάσουν στη νίκη και να κάνουν το 1-0 στη σειρά.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Λέικερς, με τον Λουκ Κενάρντ να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση με 27 πόντους και 5/5 τρίποντα.

Θετικότατος για τους Λέικερς ήταν και ο Ντεάντρε Έιτον που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ για τους Ρόκετς ξεχώρισε ο Αλπερέν Σενγκούν με 19 πόντους, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης