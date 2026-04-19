Οι Νικς έκαναν με άνεση το 1-0 απέναντι στους Χοκς

Οι Νιου Γιορκ Νικς απέφυγαν τις... περιπέτειες στο Game 1 με τους Ατλάντα Χοκς, επικράτησαν με 113-102 κάνοντας το 1-0 στη σειρά.

Οι Νεοϋορκέζοι μπήκαν καλύτερα στο ματς και προηγήθηκαν με 30-24 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Ατλάντα Χοκς έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο δωδεκάλεπτο και με επί μέρους 27-31, μείωσαν στο καλάθι (57-55).

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Νικς ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους και έκαναν επί μέρους 26-19 για να μπουν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο έχοντας πάρει προβάδισμα εννιά πόντων (83-74).

Οι Νικς είχαν τον απόλυτο έλεγχο και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο, κάνοντας επί μέρους 30-28 για να φτάσουν στη νίκη, κάνοντας το 1-0 στη σειρά με τους Χοκς για τον πρώτο γύρο των playoffs.

O Τζέιλεν Μπράνσον με 28 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Νεοϋορκέζους, με τον Ονιέκα Οκόνγκου να ξεχωρίζει για τους Χοκς με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

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