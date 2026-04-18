Έκαναν εύκολα το 1-0 οι Καβαλίερς απέναντι στους Ράπτορς με «καυτό» Μίτσελ

Ξεκίνημα με το δεξί στα Play-Offs για τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς πήραν την νίκη απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς με 126-113 και έκαναν το 1-0 στην σειρά.

Τα Play-Off του ΝΒΑ ξεκίνησαν με τους Καβαλίερς να κάνουν με άνεση το 1-0 απέναντι στους Ράπτορς (126-113). Το Τορόντο ήταν ανταγωνιστικό μόνο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στο δεύτερο 24λεπτο οι «Καβς» πάτησαν γκάζι και... «κλείδωσαν» την νίκη.

Οι Ράπτορς μπήκαν καλά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 4-8. Στην συνέχεια οι δυο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι την στιγμή που οι Καναδοί πήραν και πάλι προβάδισμα με 22-27. Οι Καβς έβγαλαν αντίδραση και έκλεισαν προηγούμενοι την περίοδο με 35-31. Στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι κρατούσαν σταθερά ένα προβάδισμα 5-7 πόντων, με την μεγαλύτερη διαφορά να είναι το +10 (61-51), λίγο πριν το ημίχρονο, το οποίο έληξε με 61-54.

Στην τρίτη περίοδο οι Καβαλίερς πάτησαν γκάζι και αρχικά ξέφυγαν στο +15 (70-55) και στην συνέχεια ανέβασαν την διαφορά πάνω από τους 20 (97-76), που ήταν και το σκορ της περιόδου. Στην τέταρτη περίοδο τα πράγματα είχαν απλοποιηθεί, οι Καβς είχαν ένα μεγάλο προβάδισμα στα χέρια τους το οποίο το ανέβασαν μέχρι και το +24 (100-76), και εν τέλει έφτασαν στην νίκη με 126-113.

Οι Ντόνοβαν Μίτσελ (32π. 4ρ. 3ασ.), Τζέιμς Χάρντεν (22π. 10ασ.) και Μαξ Στρους (24π. 4/6τρ.) ήταν οι πρωταγωνιστές των Καβαλίερς. Για τους Ράπτορς ξεχώρισαν οι Άρ Τζέι Μπάρετ (24π. 2ρ. 3ασ.) και Σκότι Μπαρνς (21π. 7ασ.).

Τα δωδεκάλεπτα: 35-31, 61-54, 97-76, 126-113

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