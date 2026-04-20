Οι Μάτζικ σόκαραν τους Πίστονς, έκαναν break και το 0-1 στη σειρά!

Οι Oρλάντο Μάτζικ με τεράστια εμφάνιση «έσπασαν» την έδρα των Ντιτρόιτ Πίστονς (101-112), κάνοντας το 1-0 στην σειρά για τον πρώτο γύρο των playoffs.

Oι Μάτζικ που μπήκαν στα playoffs μέσω του play in tournament, έπιασαν στον... ύπνο τους πρωτοπόρους της Ανατολής και έφυγαν από το Ντιτρόιτ με ένα μεγάλο διπλό, κάνοντας την πρώτη μεγάλη έκπληξη στον πρώτο γύρο.

Οι φιλοξενούμενοι έδειξαν τις διαθέσεις τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, κλείνοντας το πρώτο δωδεκάλεπτο προηγούμενοι με 27-35, με τους Πίστονς να βγάζουν μια αντίδραση στη δεύτερη περίοδο μειώνοντας την διαφορά στους τέσσερις πόντους (51-55).

Στο δεύτερο ημίχρονο, όμως οι Μάτζικ πραγματοποίησαν τρομερή εμφάνιση και δεν επέτρεψαν στους γηπεδούχους να βγάλουν αντίδραση, πανηγυρίζοντας τη νίκη που τους δίνει το προβάδισμα στη σειρά.

O Πάολο Μπανκέρο με 23 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Ορλάντο Μάτζικ, με τον συγκινητικό Κέιντ Κάνινγχαμ που είχε 39 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ να παλεύει μόνος του για τους Πίστονς.

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