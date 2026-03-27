Euroleague: Κόντρα στην Μονακό στο «T-Center» ο Παναθηναϊκός - Υποδέχεται τον Αστέρα η Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μονακό στο «T-Center», ενώ η Μπαρτσελόνα τον Ερυθρό Αστέρα για την 34η αγωνιστική της Euroleague, που συνεχίζεται με πέντε αναμετρήσεις.

Με πέντε παιχνίδια συνεχίζεται η 34η αγωνιστική της Euroleague. Την αρχή κάνει η Φενέρ (23-10) που περιμένει την Ζάλγκιρις (19-14) στην Πόλη. Οι Τούρκοι προέρχονται από την ήττα στο Βελιγράδι απέναντι στην Μακάμπι και θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα. Αντίθετα οι Λιθουανοί μετρούν δύο συνεχόμενες νίκες και θέλουν να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, με στόχο την εξάδα.

Στην Αθήνα ο Παναθηναϊκός (19-14) υποδέχεται την Μονακό (19-14). Οι δυο ομάδες έχουν τρεις σερί νίκες, και θέλουν να συνεχίσουν με θετικό αποτέλεσμα, για την μάχη των play-off.

Μπαρτσελόνα και Ερυθρός Αστέρας τίθενται αντιμέτωποι στο Palau. Και οι δύο έχουν ρεκόρ 19-14, μάχονται για το καλύτερο «πλασάρισμα» και θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για την νίκη.

Η Παρτίζαν (13-20) έχει μείνει αρκετά πίσω, όμως αντιμετωπίζει την Βαλένθια (21-22) που με την ψυχολογία στα ύψη μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού, θέλει να πάρει ακόμη μία ώστε να να φτάσει τις 22 και να κάνει σοβαρό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας.

Τέλος, η Χάποελ (20-12) δοκιμάζεται στη Βιτόρια απέναντι στην αδιάφορη βαθμολογικά αλλά πάντα επικίνδυνη στην έδρα της, Μπασκόνια.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής (34η):

Πέμπτη 26/03:

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι 104-100 παρ. (88-88 καν. δια.)

Αρμάνι Μιλάνο - Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μπάγερν Μονάχου - Βιλερμπάν 93-83

Ρεάλ Μαδρίτης - Αναντόλου Έφες 82-71

Παρασκευή 27/03:

Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις 19:45 (Novasports4)

Παναθηναϊκός - Μονακό 21:15 (Novasports Prime)

Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας 21:30 (Novasports5)

Παρτίζαν - Βαλένθια 21:30 (Novasports2)

Μπασκόνια - Χάποελ Τελ Αβίβ 21:30 (Novasports6)

Η βαθμολογία (Ν-Η):

1. Φενέρμπαχτσε 23-10

2. Ολυμπιακός 22-12

3. Ρεάλ Μαδρίτης 22-12

4. Βαλένθια 21-12

5. Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12

6. Ζάλγκιρις 19-14

7. Μονακό 19-14

8. Παναθηναϊκός 19-14

9. Ερυθρός Αστέρας 19-14

10. Μπαρτσελόνα 19-14

11. Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16

12. Ντουμπάι 17-17

13. Αρμάνι Μιλάνο 17-17

14. Μπάγερν Μονάχου 14-20

15. Βίρτους Μπολόνια 13-20

16. Παρτίζαν 13-20

17. Παρί 12-21

18. Αναντόλου Έφες 10-24

19. Μπασκόνια 9-24

20. Βιλερμπάν 8-26