Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε στην Γερμανία απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου, όμως πήρε τελικά το «διπλό» (93-88), έκανε το 6/6 στον όμιλο και πέρα από την πρωτιά, πήρε και το πλεονέκτημα έδρας στα προημιτελικά.

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Άλμπα Βερολίνου στην Γερμανία και ήθελε να κάνει το 6/6 στον όμιλό της στην φάση των «16» του Basketball Champions League. Η Ένωση είδε τους γηπεδούχους να στέλνουν το ματς στην παράταση στην τελευταία επίθεση (79-79), όμως στο έξτρα πεντάλεπτο βρήκε περισσότερες λύσεις και επικράτησε τελικά με 93-88.

Έτσι, τερμάτισε πρώτη στον όμιλό της και πήρε το προβάδισμα έδρας για τα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει είτε την Γαλατασαράι, είτε την Νίμπουρκ είτε την Μπανταλόνα.

Για την ΑΕΚ ο Μπάρτλεϊ είχε 29 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 3 κλεψίματα, με τον Γκρέι να προσθέτει 24 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ακόμη, ο Νάναλι μέτρησε 12 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Από την άλλη, ξεχώρισε ο Μπιν με 20 πόντους, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ ο Μάτισεκ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα,

Έγινε… χαμός από τρίποντα, μπροστά στο ημίχρονο η ΑΕΚ

Ο Μάτισεκ με τρίποντο άνοιξε το σκορ του αγώνα, ενώ μετά το τρίποντο του Μπάρτλεϊ ευστόχησε σε ακόμη ένα για το 6-5. Αργότερα από τα 6,75μ. σκόραρε και ο Ντέλοου (10-8) και ο Μάτισεκ βρήκε ακόμα ένα τρίποντο και έφερε την ομάδα του στο +5 (13-8). Η Ένωση είδε τον Μπάρτλεϊ να «απαντάει» και στα δύο για το 13-14 και με ένα σερί 8-0 οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στο +9 (17-26) και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά με 19-28.

Και το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με «βομβαρδισμό», με τους Μπιν και Νάναλι να ευστοχούν σε τρίποντα (22-31). Με τους Γκρέι, Μπράουν και το νέο τρίποντο του Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ ανέβασε τη διαφορά στους 14 (23-37), όμως η Άλμπα «απάντησε» με σερί 10-0 και μείωσε σε 33-37. Με τον Χουντ οι Γερμανοί ισοφάρισαν σε 44-44, αλλά η ΑΕΚ μπόρεσε να πάει μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια με 46-52.

Καλάθι στο φινάλε και στην παράταση το ματς

Η Άλμπα μπήκε καλύτερα στην επανάληψη και με τους Ντέλοου, Μπιν και Μάτισεκ πέρασε μπροστά με 55-54. Ο Μπάρτλεϊ βρήκε λύση για την ΑΕΚ ξανά με τρίποντο και μαζί με τον Φίζελ ανέβασε τη διαφορά στους 4 (55-59). Οι δύο ομάδες ήταν αρκετά άστοχες στη συνέχεια και τελικά το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με την Ένωση να προηγείται με 62-64.

Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 65-65, με τον Γκρέι με βολές να δίνει ξανά το προβάδισμα στην ΑΕΚ (65-67). Μετά την βολή του Μπιν, ο Νάναλι πέτυχε ένα μεγάλο τρίποντο για το 66-70 και με τον Μάτισεκ η Άλμα μείωσε στον πόντο (70-71). Ο Καγίλ έβαλε μπροστά την ομάδα του με 73-71, όμως ο Νάναλι με and-1 έκανε το 73-74 και ο Μπάρτλεϊ επίσης με καλάθι και φάουλ διαμόρφωσε το 73-77 με 1:32 να απομένουν για το φινάλε. Με τον Ντέλοου η Άλμπα μείωσε σε 77-79 και στα 0,8” ο Μπιν ευστόχησε και ισοφάρισε σε 79-79. Ο Χαραλαμπόπουλος έστειλε την επαναφορά πάνω στον παίκτη της Άλμπα και έτσι το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Έκανε το 6/6 η ΑΕΚ και πήρε το πλεονέκτημα έδρας

Ο Λεκαβίτσιους πέτυχε το πρώτο καλάθι στην παράταση (79-81), με τον Γκρίσελ να ισοφαρίζει σε 81-81. Ο Γκρέι έβαλε μπροστά την ομάδα του, με τον Καγίλ να μειώνει με 1/2 βολές σε 82-83. Μετά ήταν η σειρά του Μπάρτλεϊ να εκτελέσει βολές, ο οποίος με 2/2 έφερε την ΑΕΚ στο +3 (82-85) και ο Γκρέι με κάρφωμα έκανε το 82-87 με 1:59 για το τέλος. Η Ένωση συνέχισε να βρίσκει σκορ με τους Μπάρτλεϊ και Μπράουν (82-91), ενώ οι Γερμανοί με τα τρίποντα των Μπιν και Χουντ μείωσαν σε 88-93. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ, με την ΑΕΚ να κάνει το 6/6 στον όμιλό της.

Τα δεκάλεπτα: 19-28, 46-52, 62-64, 79-79, 88-93 (παρ.)

Τα στατιστικά του αγώνα.