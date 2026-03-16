Υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κινγκς ο Χέιζ

O Kίλιαν Χέις ήρθε σε συμφωνία με τους Σακραμέντο Κινγκς για συμβόλαιο διαρκείας δυο χρόνων, με τον Γάλλο γκαρντ να παραμένει στο ΝΒΑ.

Ο Κίλιαν Χέιζ θα παραμείνει στο ΝΒΑ, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Γάλλος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Σακραμέντο Κινγκς και υπέγραψε συμβόλαιο δυο χρόνων.

Ο 24χρονος άσος το προηγούμενο διάστημα αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια με δύο δεκαήμερα συμβόλαια κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Στο διάστημα που αγωνίστηκε με τους Κινγκς, ο Χέιζ κατέγραψε 3,8 πόντους, 3,3 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.