Υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Κινγκς ο Χέιζ

Ο Κίλιαν Χέιζ θα παραμείνει στο ΝΒΑ, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια ο Γάλλος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Σακραμέντο Κινγκς και υπέγραψε συμβόλαιο δυο χρόνων.
Ο 24χρονος άσος το προηγούμενο διάστημα αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια με δύο δεκαήμερα συμβόλαια κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Στο διάστημα που αγωνίστηκε με τους Κινγκς, ο Χέιζ κατέγραψε 3,8 πόντους, 3,3 ασίστ και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
The Sacramento Kings are signing guard Killian Hayes to a two-year deal, agent Yann Balikouzou of LIFT Sports Management tells ESPN. The former No. 7 pick played in 10 games for the Kings over two 10-day contracts and now lands a full deal. pic.twitter.com/gFJtFSAwlc— Shams Charania (@ShamsCharania) March 15, 2026