Η Κροατία πήρε μια τεράστια νίκη απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Γερμανία, στον δρόμο για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2027 (93-88). Πρωταγωνιστές οι Ντάριο Σάριτς και Μάριο Χεζόνια.

Σπουδαίο αποτέλεσμα για την Κροατία στον δρόμο για τα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η «χρβάτσκα» υπέταξε την πρωταθλήτρια Ευρώπης Γερμανία, που βέβαια παρατάχθηκε με πολλές απουσίες σε σχέση με τη γνώριμη σύνθεσή της.

Έτσι, οι Κροάτες πήραν το ντέρμπι κορυφής του Ομίλου E και ανέβηκαν στο 3-0. Αντιθέτως, οι φιλοξενούμενοι υποχώρησαν στο 2-1.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Ντάριο Σάριτς και Μάριο Χεζόνια. Ο πρώτος, που έχει ανοίξει την πόρτα της επιστροφής στην Euroleague, μέτρησε 23 πόντους με 8/11 εντός πεδιάς και 7 ριμπάουντ, ενώ ο φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης είχε 21 πόντους και 5 ασίστ. Σε πολύ καλό βράδυ και ο Τζαλίν Σμιθ με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα Δεκάλεπτα: 20-26, 46-50, 75-72, 93-88.