O Ολυμπιακός πήγε να κερδίσει με τρόπο που ούτε ξέρει, ούτε θέλει να παίζει και έχασε

O Ολυμπιακός έχασε από την Ζάλγκιρις, βγάζοντας στην επιφάνεια τις παθογένειες που κουβαλάει στο τέλος του αγώνα. Γράφει ο Θάνος Τσίμπος.

Ο Ολυμπιακός μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, έχασε στην έδρα της Ζάλγκιρις, αφού παίχτηκαν 50 λεπτά μπάσκετ και οι δύο ομάδες έδιναν την νίκη η μία στην άλλη. Τελικά η μπίλια έκατσε στους γηπεδούχους, που πήραν καλύτερες αποφάσεις στο τέλος του αγώνα και με μπροστάρηδες τους δύο γκαρντ τους, πήραν το ροζ φύλλο και ανέβηκαν στην πέμπτη θέση.

Καλός για τρία δεκάλεπτα

Ο Ολυμπιακός, είχε τις σημαντικές απουσίες του Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα πρέπει να πάψει να είναι δικαιολογία καθώς όλες οι ομάδες παίζουν με απουσίες. Είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια και τόση μεγάλη η φθορά που αυτό θα συμβαίνει, για αυτό τα ρόστερ πλέον έχουν 15 παίκτες. Οι ερυθρόλευκοι λοιπόν θα μπορούσαν να κερδίσουν και χωρίς τους δύο αστέρες τους, γιατί είχαν τον έλεγχο του αγώνα για τριάντα λεπτά.

Ο Εβάν Φουρνιέ και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, βρέθηκαν σε εξαιρετικό βράδυ και εκμεταλλεύτηκαν την άμυνα αλλαγών της Ζάλγκιρις, ταΐζοντας τους δύο ψηλούς τους. Ειδικά ο Ταϊρίκ Τζόουνς, έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι, όχι μόνο γιατί τελείωσε φάσεις όταν είχε το εσωτερικό μισμάτς, αλλά γιατί είδε σχεδόν όλες τις πάσες στους συμπαίκτες του για εύκολα καλάθια. Οι έξι ασίστ του, δημιούργησαν 16 πόντους και μαζί με τους 14 δικούς του, ήταν υπεύθυνος για 30 πόντους της ομάδας του, που είναι ρεκόρ για αυτόν φέτος.

Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι την τέταρτη περίοδο, που εξελίσσεται σε πρόβλημα φέτος για τον Ολυμπιακό. Έχουμε πει και άλλες φορές, ότι το τελευταίο δεκάλεπτο, είναι το χειρότερο του Ολυμπιακού φέτος σε όρους net rating, αφού από εκεί που έχει τις κορυφαίες επιδόσεις στα προηγούμενα τρία, εντούτοις στην τέταρτη περίοδο, βυθίζεται. Από την μία δεν σκοράρει, όπως πριν, από την άλλη γίνεται ευάλωτος και στην άμυνα του. Αυτό συνέβη και χθες στην Ζαλγκίριο αρένα, όπου το επιμέρους σκορ ήταν 22-13.

Για ακόμα μια φορά, το μπάσκετ του Ολυμπιακού, πήγε περίπατο στην τελευταία περίοδο. Όταν λέμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού, εννοούμε το Barztokas Ball με την καλή κυκλοφορία, τις πολλές πάσες και τις καλές δημιουργίες. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν πήρε τίποτα από τους πόιντ γκαρντ του, αφού ο Γουόκαπ, ήταν σε κακή μέρα. Το πρόβλημα για τον Τεξανό ήταν ότι είχε λάθος επιλογές στην επίθεση και κάποια άστοχα σουτ, όμως στην άμυνα, που είναι και το δυνατό του σημείο, έγινε ευάλωτος στις ορέξεις του Φρανσίσκο. Μαζί με τον Γκος, έβαλαν 29 πόντους από την τέταρτη περίοδο και μέχρι το τέλος του αγώνα, αποτελώντας τις βασικές επιθετικές απειλές των Λιθουανών.

Για να ξέρουμε και τι λέμε, η Ζάλγκιρις, είναι μια πολύ καλή επιθετική ομάδα. Είναι η δεύτερη καλύτερη επίθεση στην διοργάνωση, ενώ είναι από τις κορυφαίες ομάδες στο πικ εν ρολ, στα σποτ σουτ και στο transition. Άρα για να την έχει ο Ολυμπιακός για τρία δεκάλεπτα περιορισμένη, σημαίνει ότι κάτι έκανε καλά. Όμως οι επιλογές στην τελευταία περίοδο από τον κόουτς Μπαρτζώκα δεν βοήθησαν. Ειδικά η πεντάδα με Γουόκαπ, Φουρνιέ, Μακίσικ, Γουόρντ και Τζόουνς στα σχεδόν τρία λεπτά που αγωνίστηκε στην τέταρτη περίοδο, είχε συντελεστή -8 και ήταν αυτή που έβαλε την Ζάλγκιρις στο ματς.

Heroball

Ο Φουρνιέ ήταν συγκινητικός, παίρνοντας όλη την ομάδα στις πλάτες του, αλλά με τόση πίεση που δέχτηκε ήταν λογικό, να υποπέσει και σε λάθη, αφού τα πέντε από τα έξι που έκανε ήταν στην τέταρτη περίοδο και στην παράταση. Αυτό φάνηκε και συνολικά στον Ολυμπιακό, όπου στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, είχε 19 ασίστ και μόλις τρία λάθη και τελικά ολοκλήρωσε τον αγώνα με 24-14. Δηλαδή στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, είχε 5 ασίστ και 11 λάθη. Έτσι φτάνουμε στο παιχνίδι που δεν θέλει να βλέπει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα, έπαιξε ένα σκληρό heroball. Η μπάλα στον Φουρνιέ ή τον Ντόρσεϊ και από εκεί ας αποφασίσουν αυτοί τι θα κάνουν. Είναι δεδομένο ότι με τόσο ταλέντο που έχουν και οι δύο, μπορούν να βάλουν ατομικές φάσεις, όμως το πρόβλημα είναι ότι ο Ολυμπιακός, δεν έχει μάθει να παίζει έτσι και σίγουρα ο προπονητής του δεν το θέλει. Για πρώτη φορά φέτος, η στατιστική έγραψε 15 κατοχές σε iso, με το προηγούμενο ρεκόρ να είναι έξι, δηλαδή υποδιπλάσιες. Η Ζάλγκιρις το ξέρει καλύτερα αυτό το παιχνίδι, βασίζεται πολύ στις εμπνεύσεις του Γκος και του Φρανσίσκο, οπότε την βοήθησε αυτή η εξοικείωση στο τέλος.

Σίγουρα δεν έγινε κάτι τρομερό με αυτήν την ήττα. Ο Ολυμπιακός πολύ δύσκολα δεν θα είναι στην τετράδα της Ευρωλίγκας και με πλεονέκτημα. Όμως το πρόβλημα που παρουσιάζει ξανά και ξανά σε ματς υψηλής πίεσης στο τέλος είναι κάτι που προβληματίζει.