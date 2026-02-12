Την μισή «ψύχωση» του DPG να δείξουν οι πρωταγωνιστές του παρκέ...

Ο Βασίλης Βέργης γράφει για τη νέα τρέλα του Γιαννακόπουλου που έριξε άλλα 10 εκατομμύρια στο τραπέζι με τη μεταγραφάρα του Χέις - Ντέιβις εμπλουτίζοντας το (ήδη) πιο ακριβό ρόστερ του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Προτού ξεκινήσει η εφετινή Ευρωλίγκα οι περισσότεροι έλεγαν ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει το πιο πλήρες ρόστερ της διοργάνωσης. Αυτό, βέβαια, υπό την προϋπόθεση ότι θα έπαιζε ο καλύτερος σέντερ της, ο Ματίας Λεσόρ, κάτι που ακόμη δεν έχει συμβεί. Ουδείς όμως περίμενε ότι Φλεβάρη μήνα ο Παναθηναϊκός που δεδομένα έχει το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρωλίγκας θα παρέπαιε ευρισκόμενος στην 8η θέση της κατάταξης και θα άνοιγε συζήτηση ακόμη και για τη συμμετοχή του στα play-in της διοργάνωσης!

Αν το έλεγες αυτό Οκτώβριο του 2025 θα σε έπαιρναν απευθείας σηκωτό οι κύριοι με τις άσπρες μπλούζες.

Κι όμως. Σχεδόν όλα πήγαν λάθος αυτούς τους μήνες για τον Παναθηναϊκό. Λάθη του προπονητή, λάθη των παικτών, μαζί και οι τραυματισμοί, δημιούργησαν μια συνθήκη πολύ δύσκολη. Αρκετοί ήταν εκείνοι που έπαψαν να "πιστεύουν" στην ομάδα τους, υπήρξε για πρώτη φορά τέτοια αμφισβήτηση από το 2024 και μετά, η κριτική ήταν σωστή, η απαξίωση όχι, σχεδόν όλοι μπήκαν στο κάδρο και βέβαια οι υπερβολές -σε αυτές τις περιπτώσεις- έχουν περίοπτη θέση, ειδικά στο ελληνικό διαδίκτυο.

Υπάρχει όμως ένας ο οποίος ουδέποτε έπαψε να πιστεύει. Το κυριότερο είναι πως ουδέποτε έπαψε να πράττει. Και το "πράττω" στην περίπτωση του σημαίνει "τα σκάω". Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος -τον οποίο ο καθένας μπορεί να κριτικάρει για λάθος συμπεριφορές του, όχι όμως για τις προθέσεις του σχετικά με το θέλω του να είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός- διάβασε έως και ειρωνείες από οπαδούς της ομάδας του (!) μετά το ποστάρισμά του για "Τα χ" και τα δοκάρια "Στις υποθέσεις Γιαμπουσέλε, Χέις - Ντέιβις". Ορισμένοι θυμήθηκαν και τον... Βαλαντσιούνας και έσπευσαν να πουν ότι "πουλάει παραμύθι".

Προφανώς δεν είναι αληθινοί αλλά... ολόγραμμα, ο Ναν των 4.5 εκατ., ο Σλούκας, ο Χουάντσο, ο Οσμάν, ο Λεσόρ, ο Γκραντ, ο Χολμς, ο Μήτογλου, ο Ρογκαβόπουλος, ο Σορτς και φυσικά ο Αταμάν. Όλους αυτούς δεν τους πήρε στον Παναθηναϊκό ο Γιαννακόπουλος αλλά ο Χανς Κρίστιαν Αντερσεν!

Η υπόθεση της απόκτησης του Νάιτζελ Χέις - Ντέιβις είναι από εκείνες που καταδεικνύουν την "ψύχωση" ενός ανθρώπου για τον στόχο που έχει θέσει. Στην προκειμένη περίπτωση της θέλησής του να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα το 8ο αστέρι.

Για αρκετές ημέρες ο Επτάστερος δεν ήταν φαβορί στην υπόθεση Χέις - Ντέιβις. Το αντίθετο. Ο Αμερικανός προτιμούσε να πάει σε ομάδα (Χάποελ) που είχε εξαιρετική χημεία με τον προπονητή της (Ιτούδη), ενώ δεν έβλεπε με καλό μάτι τη συνεργασία του με τον Αταμάν εξαιτίας της αντιπαλότητας που υπήρξε στο παρελθόν στα παιχνίδια της Φενέρ με την Εφές όπου οι δυο τους ήταν "απέναντι" πρωταγωνιστές.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού -να εκφράσουμε τα θερμά μας συλλυπητήριά για τον θάνατο της μητέρας του- έκανε την κίνηση ματ. Το τηλεφώνημά του στον Αμερικανό έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να αρθούν οι ενδοιασμοί του Χέις - Ντέιβις.

Τα υπόλοιπα ήρθαν έτσι όπως έπρεπε. Η ζωή στην Αθήνα και το τεράστιο ευρωπαϊκό μπασκετικό brand Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσαν ποτέ να μπουν στη ζυγαριά με τα αντίστοιχα της Χάποελ Τελ Αβίβ. Απέμενε το οικονομικό.

Η πρόταση του τριφυλλιού ακόμη και λίγο μικρότερη (10 εκατ. για 2,5 χρόνια καθώς ο Γιαννακόπουλος του ξεκαθάρισε ότι στην ιεραρχία ο Κέντρικ Ναν παραμένει ο Νο1 με μισθό), από εκείνη της Χάποελ (11 εκατ.), ήταν εξαιρετική και κόλλησε στα κομμάτια του παζλ που προαναφέραμε.

Ξημερώματα Πέμπτης 12 Φεβρουαρίου 2026, ο Γιαννακόπουλος πέτυχε κάτι που λίγες ημέρες πριν φάνταζε απίθανο. Σχεδόν "τελειωμένο" αρνητικά. Κι όμως. Η "ψύχωση", η αποφασιστικότητα να μην παρατήσει ποτέ τις όποιες πιθανότητες και φυσικά η στρατηγική που όλος ο Οργανισμός Παναθηναϊκός ακολούθησε, έφεραν το προσδοκώμενο αποτέλεσμα για τον Επτάστερο.

Η απόκτηση του Χέις Ντέιβις ταρακούνησε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη. Μισό λεπτό όμως για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ο Αμερικανός είναι παιχταράς αλλά δεν είναι ο Μάικλ Τζόρνταν. Δεν θα παίξει μόνος του. Ο ερχομός του στον Παναθηναϊκό φέρνει μεγάλη ποιότητα, αύρα, ενθουσιασμό όμως ΠΡΕΠΕΙ να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για όλους, ώστε ο Επτάστερος να βρει τον δρόμο προς το καλύτερο πλασάρισμα στην κατάταξη της Ευρωλίγκας, εν προκειμένω την πρώτη τετράδα που δίνει πλεονέκτημα έδρας.

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι πρωταγωνιστές του παρκέ, δηλαδή ο προπονητής και οι παίκτες, να δείξουν ανάλογη "ψύχωση" για τον στόχο με αυτή που δείχνει ο ιδιοκτήτης. Έστω κατά το ήμισυ, καθώς αλήθεια είναι ότι στο σκέλος της οπαδικής του "ψύχωσης" σε συνδυασμό με την επιτυχία της ομάδας του, ο Γιαννακόπουλος δεν βρίσκει "αντίπαλο" εντός Παναθηναϊκού. Κι αυτό δεν το λέω εγώ, οι πράξεις το αποδεικνύουν.

Οι απαντήσεις δίνονται ΜΟΝΟ στο γήπεδο. Από αύριο, σε ένα do or die παιχνίδι κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ. Ο Ναν θα είναι στο glass floor, ο Χέις - Ντέιβις στο μυαλό όλων, το θέμα είναι ο πραγματικός Παναθηναϊκός να βρίσκεται ΕΚΕΊ.