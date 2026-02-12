DPG και NHD: Οι «εραστές» της πορτοκαλί Θεάς

Ο Γιάννης Κουβόπουλος γράφει για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου που… τίναξε την μπάνκα στον αέρα και προκάλεσε σεισμό και τσουνάμι μαζί σε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη και τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις που έρχεται στον Παναθηναϊκό πιο… πεινασμένος από ποτέ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πάτησε το… κουμπί και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ επικρατεί… τρόμος.

Και όχι. Δεν είναι υπερβολή. Ο αθλητής Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις είπε το μεγάλο “ναι” στην αστρονομική πρόταση του Παναθηναϊκού και πλέον ο Εργκίν Αταμάν έχει στα χέρια του ένα μπασκετικό “πυρινικό οπλοστάσιο” το οποίο μπορεί να γράψει ιστορία στη EuroLeague.

Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τσέντι Όσμαν, Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, Ματίας Λεσόρ και όλα τα υπόλοιπα “πράσινα” αστέρια έχουν μπροστά τους ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο, ένα τεράστιο κίνητρο, μια ιστορική αποστολή.

Υπό τις οδηγίες του κορυφαίου τεχνικού της Ευρώπης να “οδηγήσουν” τον Παναθηναϊκό στην κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Και μάλιστα μέσα στο ίδιο τους το σπίτι με την παρουσία χιλιάδων οπαδών του “τριφυλλιού”.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πριν από μερικές ώρες, ξημερώματα Τσικνοπέμπτης το… τσίκνισε.

Το αφεντικό του “τριφυλλιού”… πάτησε το κουμπί και ανακοίνωσε τη συμφωνία της ομάδας με τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Αλλάζοντας άρδην τα δεδομένα στο μπασκετικό στερέωμα.

Η μεταγραφική και επικοινωνιακή νίκη του Παναθηναϊκού είναι τεράστια. Είναι μοναδική. Γιατί ο Αμερικανός, λόγω της σχέσης που έχει τόσο με τον Δημήτρη Ιτούδη όσο και με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπορεί αρχικά να μην αποδέχτηκε την πρόταση της ομάδας, όμως οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ήξεραν. Κατάλαβαν. Και όχι μόνο δεν παράτησαν την υπόθεση, όχι μόνο δεν αγχώθηκαν ή πανικοβλήθηκαν, αλλά από εκεί και έπειτα με εντυπωσιακές, νηφάλιες και αποφασιστικές κινήσεις κατάφεραν να πετύχουν την απόλυτη ανατροπή.

Ναι. Για τους ίδιους μιλάμε. Για τους ανθρώπους οι οποίοι “δε μπορούν να σταυρώσουν παίκτη”, για τους ανθρώπους οι οποίοι “δεν έχουν επαφές”, για τους ανθρώπους που “είναι δημοσιογράφοι”, για τους ανθρώπους που “είναι scouter’, για τους ανθρώπους που “δεν έχουν το ειδικός βάρος για να διαπραγματεύονται εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό”. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σε λίγες ώρες θα ανακοινώσουν και επίσημα την απόκτηση του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις.

Ο Γιαννακόπουλος έκανε και πάλι το θαύμα του. Είδε, κατάλαβε, ένιωσε ότι ο Παναθηναϊκός παρά το τεράστιο μπάτζετ του και το εξαιρετικό του ρόστερ χρειαζόταν το κάτι παραπάνω. Και με το που η ευκαιρία φάνηκε μπροστά του δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Έκανε μία ακόμα τεράστια επένδυση, τίναξε την μπάνκα στον αέρα και έφερε… πακέτο στο Telekom Center Athens τον Ντέιβις, στηρίζοντας και πάλι εμπράκτως όχι μόνο την ομάδα αλλά και τον προπονητή. Το Εργκίν Αταμάν ο οποίος έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση. Με τον Τούρκο τεχνικό να έχει αποδείξει πολλάκις στο παρελθόν πως ζει και αναπνέει για τέτοιες προκλήσεις.

Ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, λοιπόν, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός σούπερ σταρ επιστρέφει στην Ευρώπη μετά το αποτυχημένο πέρασμα του στο ΝΒΑ. Ο πρώην παίκτης της Φενέμρπαχτσε δεν κατάφερε να κολλήσει στον “μαγικό κόσμο” του ΝΒΑ και το πήρε απόφαση να επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια και να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Ο Ντέιβις επιστρέφει στη Euroleague όχι χορτασμένος αλλά πιο πεινασμένος από ποτέ. Το γεγονός ότι δεν τα κατάφερε στην Αμερική τον έχει πεισμώσει ακόμα περισσότερο, τον έχει κάνει να θεωρεί ότι πρέπει να αποδείξει ακόμα περισσότερα πράγματα και να κερδίσει ακόμα περισσότερους τίτλους.

Για τα επόμενα 2.5 χρόνια ο Αμερικανός σούπερ σταρ θα φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος. Θα αγωνίζεται στο πλευρό των κορυφαίων και όλοι μαζί θα προσπαθήσουν να “αυγατίσουν” ακόμα περισσότερο τα αστέρια στη φανέλα της ομάδας. Αρχής γενομένης από φέτος. Αρχής γενομένης από αύριο, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Αθήνα τη Φενέρμπαχτσε και είναι πολύ πιθανό ο NHD να είναι στην άκρη του πάγκου.

Ο Ντέιβις έρχεται στον Παναθηναϊκό για να δώσει εμπειρία, ταλέντο και μπόλικη μπασκετική τρέλα. Ένας παίκτης που από τη στιγμή που θα “μπει” στην ομάδα μπορεί να κάνει τα πάντα και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Επιθετική απειλή από μακριά, εκτέλεση και δημιουργία από το χαμηλό ποστ και εξαιρετικές λύσεις στην άμυνα. Και στην προσωπική και στην ομαδική. Παίκτης με πάρα πολύ υψηλό μπασκετικό I.Q. που σε μια ομάδα με παίκτες όπως ο Σλούκας, ο Ναν, ο Γκραντ και οι υπόλοιποι αλλάζει τα δεδομένα… χθες.

ΥΓ1: Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει και μπορεί το μόνο που τους νοιάζει να είναι η στιγμή της κατάκτησης των τίτλων, αλλά η σημερινή ημέρα είναι τεράστια για δύο ανθρώπους της ομάδας. Τον Δημήτρη Κοντό και τον Νίκο Παππά. Δύο ανθρώπους που για λόγους στημένους και ξεκάθαρους, τις τελευταίες ημέρες βρέθηκαν στα μανταλάκια. Όχι από τους υγιείς και πραγματικούς Παναθηναϊκούς. Και απλά οι δύο αυτοί άνθρωποι όλους αυτούς τους έγραψαν εκεί που έπρεπε και συνέχισαν τη δουλειά τους. Με το κεφάλι κάτω και με το μυαλό καθαρό. Και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις δύο το πρωί ανακοίνωσε το αποτέλεμα της δουλειάς όλων στην ομάδα.

ΥΓ2: Η ανακοίνωση του NHD από τον DPG χάλασε το αφήγημα πολλών. Και αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Κρατήστε το αυτό.

ΥΓ3: Οι κωλοτούμπες ξεκίνησαν από χθες αργά το βράδυ και θα συνεχιστούν. Στα ελληνικά το λένε “Τα γραπτά μένουν”. Στα λατινικά “scripta manent” και στα αγγλικά… print screen.