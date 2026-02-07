Το ήθος του Φουρνιέ επιτάσσει τη στήριξη στον Μπαρτζώκα

Ο αθλητής που μιμήθηκε κίνηση αυνανισμού μπροστά σε παιδικά μάτια και χιλιάδες κόσμου, δεν γινόταν να μην συμφωνεί με τις ύβρεις του Μπαρτζώκα στο σύνολο αντίπαλων οπαδών και σε γυναίκα που πήγε να τον ηρεμήσει. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ο Εβάν Φουρνιέ ψάχνει διαρκώς τρόπους να γίνει viral. Συζητώντας για τη φέτα, τα σουβλάκια, τα παϊδάκια. Σχολιάζοντας αντιπάλους. Πέρα από την μπασκετική του καριέρα, θέλει να είναι διαρκώς στο προσκήνιο για διάφορους λόγους. Σωστούς ή λάθος. Το έκανε και πριν το Ολυμπιακός-Βίρτους, με την επιλογή του να φορέσει μπλούζα με το πρόσωπο του Μπαρτζώκα. Ο οποίος έκανε χειρονομία «βουλώστε το».

Τα ελληνικά ΜΜΕ που έχουν την τάση να… ξεπλένουν τα λάθη του κόουτς του Ολυμπιακού, «είδαν» πρόθεση στήριξης. Ποιας ακριβώς στήριξης όμως; Ενός επαναστάτη; Ενός ανθρώπου που διεκδικεί το δίκιο του για κάτι; Όχι. Στήριξη ενός προπονητή που σάλταρε πάνω σε κάγκελα, έβρισε χυδαία άτομα στην εξέδρα -με την δικαιολογία πως τον έβριζαν και ήταν αντίπαλοι- ενώ δεν δίστασε να βρίσει ακόμη και γυναίκα που του ζήτησε να ηρεμήσει.

Σε αυτό το σημείο θα έπρεπε να έχουν εκπλαγεί οι πάντες απ’ την συμπεριφορά είτε του Μπαρτζώκα, είτε από την στήριξη του Φουρνιέ σε μια τέτοια κίνηση. Δεν εκπλήσσει κανέναν όμως. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο.

Το ήθος του Εβάν Φουρνιέ, επιτάσσει να στηρίξει τα μπινελίκια του προπονητή του. Βρίζοντας συνολικά αντίπαλους οπαδούς, αλλά και μια γυναίκα. Άλλωστε κι ο ίδιος είναι στο ίδιο… μήκος κύματος. Έχοντας και τον ίδιο ακριβώς εγωισμό, καθώς ούτε εκείνος είχε ζητήσει συγγνώμη.

Για όσους ξεχνούν, το ήθος του Φουρνιέ ήταν αυτό που τον οδήγησε στο να μιμηθεί κίνηση αυνανισμού προς αντίπαλους οπαδούς σε εκτός έδρας τελικό με τον Παναθηναϊκό. Μπροστά σε χιλιάδες και από τις τηλεοράσεις μπορεί να φανταστεί ο καθένας πόσους. Όπως και το πόσα παιδάκια τον είδαν να επιδεικνύει το ήθος του.

Στην απολογία του, δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για την πράξη του. Όπως ακριβώς και ο Γιώργος Μπαρτζώκας, για τον οποίο έφταιγαν οι κακοί αντίπαλοι, τα site που τολμούν να τον κριτικάρουν και ο ίδιος δεν είχε κανένα θέμα γιατί είναι η… ταυτότητά του.

Βέβαια, βρίσκουν και τα κάνουν. Η ατιμωρησία και εν συνεχεία η προστασία από τα ΜΜΕ, γίνονται νερό στον μύλο της χυδαιότητας και της ανηθικότητας. Ο Φουρνιέ είχε πληρώσει 30.000 ευρώ πρόστιμο για την χειρονομία του. Ο Μπαρτζώκας χρειάστηκε απλά να κάνει δήλωση και να βάλει τον μηχανισμό στη διαδικασία υπεράσπισης.

Ο Φουρνιέ λοιπόν, είναι απλά ένας αθλητής που έχει αποδείξει πως τις δυσφημιστικές συμπεριφορές για το άθλημα, τις συνηθίζει. Όφειλε λοιπόν να είναι δίπλα στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Όπως φυσικά και η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Για το χρηματικό πρόστιμο στον Φουρνιέ, είχε καταθέσει έφεση γιατί φάνηκε… βαριά η ποινή. Τώρα με ανάρτησή της επικροτεί το μπλουζάκι που φόρεσε ο Γάλλος. Ταιριαστοί χαρακτήρες, ταιριαστό περιβάλλον.