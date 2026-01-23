Κίνηση - έκπληξη: Πήρε Κόρι Τζόζεφ ο Ολυμπιακός!

Σε μια κίνηση - έκπληξη που αιφνιδίασε τους πάντες προχώρησε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Κόρι Τζόζεφ, o oποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τον επόμεβο ενάμιση χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Να σημειώσουμε ότι ο 34χρονος άσος είχε προταθεί στον Άρη τις τελευταίες μέρες και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Υπενθυμίζουμε πως ο Καναδός γκαρντ αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Μονακό ωστόσο δεν κατάφερε να ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη εξαιτίας της απαγόρευσης μεταγραφών που έχει ο οργανισμός.

Ως εκ τούτου ο Τζόζεφ μπορεί να ενισχύσει άμεσα το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην Ευρωλίγκα, καθώς ο Καναδός δεν είχε δηλώθεί στην λίστα της διοργάνωσης από την Μονακό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Cory Joseph.

Ο 34χρονος Καναδός γκαρντ, που έχει αγωνιστεί 16 χρόνια στο ΝΒΑ και μετρά 953 παιχνίδια, θα φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα για τον επόμενο ενάμιση χρόνο.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 20/08/1991

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Texas (2010–2011)

San Antonio Spurs (2011–2015)

Austin Toros (2012–2013)

Toronto Raptors (2015–2017)

Indiana Pacers (2017–2019)

Sacramento Kings (2019–2021)

Detroit Pistons (2021–2023)

Golden State Warriors (2023–2024)

Orlando Magic (2024–2025)

2025–present AS Monaco

* Τον Δεκέμβρη του 2025 υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την Μονακό, όμως, λόγω της ποινής που της έχει επιβληθεί δεν μπόρεσε να την ενισχύσει ούτε στην Ευρωλίγκα, ούτε στο γαλλικό πρωτάθλημα.