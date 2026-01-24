Τάιους Τζόουνς στο SDNA για Μόντε Μόρις: «Πρόκειται για τον απόλυτο συμπαίκτη»

Ο πλέι-μέικερ των Ορλάντο Μάτζικ μίλησε για τον πρώην του συμπαίκτη στους Φίνιξ Σανς και νυν παίκτη του Ολυμπιακού.

Τα παιχνίδια του ΝΒΑ στην Ευρώπη, σε Λονδίνο και Βερολίνο, στέφθηκαν για μία ακόμη φορά με τεράστια επιτυχία. Από όποια πλευρά και να το δει κανείς. Γκρίζλις και Μάτζικ έδωσαν δύο σπέσιαλ παραστάσεις σε «Uber Arena» του Βερολίνου και «O2 Arena» του Λονδίνου και ικανοποίησαν και με το παραπάνω τις χιλιάδες κόσμου, που έδωσαν το παρών.

Το SDNA βρέθηκε και στα δύο αυτά παιχνίδια και τις προηγούμενες μέρες σας έδωσε σχετικό ρεπορτάζ. Μιλήσαμε με τον Τζο Πράντι, ασίσταντ κόουτς των Μάτζικ, αλλά και με τον κόουτς των Μέμφις Γκρίζλις, Τουόμας Ισαλο, για τους πρώην του παίκτες, Τι Τζέι Σορτς και Ταϊσόν Ουόρντ. Μιλήσαμε, όμως, και με τον Τάιους Τζόουνς. Τον πολύπειρο γκαρντ, που φέτος βρίσκεται στους Ορλάντο Μάτζικ.

Ο Τζόουνς είναι 30 ετών και πριν από τους Μάτζικ έπαιξε σε Τίμπεργουλβς, Γκρίζλις, Ουίζαρντς και Σανς. Στους τελευταίους είχε συμπαίκτη τον νέο γκαρντ του Ολυμπιακού, Μόντε Μόρις. Δεν θα μπορούσαμε, λοιπόν, να μη ρωτήσουμε τον Τζόουνς για το τι εστί Μόντε Μόρις: «Αγαπάω τον Μο. Εχει τρομερή ενέργεια, τρομερό πνεύμα. Είναι ο απόλυτος συμπαίκτης» είπε αρχικά ο Τζόουνς για τον Μόρις, με τον οποίο έπαιξαν μαζί πέρυσι στους Σανς: «Ο Μόντε έχασε κάποια παιχνίδια στη περυσινή σεζόν, αλλά κάθε μέρα είχε τρομερή συμπεριφορά, μας υποστήριζε στο παρκέ. Μετά βλέπεις την δουλειά που έκανε εκτός παρκέ, στην αποθεραπεία του για να προσπαθήσει να επιστρέψει. Είναι ωραίο να τον βλέπεις να παίζει. Προσγειωμένο άτομο, χαίρομαι που τον γνώρισα τους πρώτους μου μήνες στους Σανς και έχω μόνο καλά να πω για αυτόν ως συμπαίκτη».

Θυμίζουμε ότι ο Μόντε Μόρις τραυματίστηκε στις 9 Γενάρη στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερν και πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ.