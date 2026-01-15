Ίσαλο στο SDNA: «Είμαι πολύ περήφανος για Σορτς και Ουόρντ» (vid)

Ο προπονητής των Μέμφις Γκρίζλις, Τουόμας Ίσαλο μιλώντας στο SDNA, αναφέρθηκε στην πορεία του Τι Τζέι Σορτς και του Τάισον Ουόρντ, εκφράζοντας την περηφάνια του για τους δύο καλαθοσφαιριστές.

Ο απεσταλμένος του SDNA, Τόλης Κοτζιάς βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου θα διεξαχθεί η μια από τις δύο -επί ευρωπαϊκού εδάφους- αναμετρήσεις των Μέμφις Γκρίζλις με τους Ορλάντο Μάτζικ.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση, ο προπονητής των Γκρίζλις, Τουόμας Ίσαλο, κλήθηκε να απαντήσεις για τον Τι Τζέι Σορτς και τον Τάισον Ουόρντ, που τους είχε παίκτες σε Βόννη και Παρί αντίστοιχα.

«Δύο παίκτες που είχα την τιμή να τους προπονήσω στην Βόννη και την Παρί. Είμαι πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος για την εξέλιξή τους. Ο Τι Τζέι είχε μία πρόταση από το κολέγιο μετά το λύκειο και εξελίχθηκε σε υποψήφιος MVP της Euroleague πέρσι με την Παρί. Είναι τρομερή πορεία.

Ο Τάισον Ουόρντ ήρθε την Γερμανία, έπαιξε για μία μικρότερη ομάδα και τώρα παίζει για έναν "γίγαντα". Η εξέλιξή τους μέρα με την μέρα λέει τα πάντα για τον χαρακτήρα τους, την ικανότητά τους να βελτιώνονται και την "δίψα" τους για να είναι επιτυχημένοι», ανέφερε ο 43χρονος προπονητής.