Τζο Πράντι στο SDNA: «Ανεπανάληπτο το work ethic του Γιάννη - Ελίτ παίκτης ο Ρισόν Χολμς» (vid)

Ο ασίσταντ κόουτς των Ορλάντο Μάτζικ μίλησε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο είχε παίκτη στους Μπακς, αλλά και για τον Ρισόν Χολμς, με τον οποίο δούλεψαν στους Σανς. Αποστολή στο Βερολίνο: Τόλης Κοτζιάς.

Είναι ορισμένοι για να μην πούμε πολλοί άνθρωποι, που τα ποιοτικά επαγγελματικά τους χιλιόμετρα είναι αμέτρητα. Και όμως ο πολύς κόσμος δεν τους ξέρει.

Στη κατηγορία αυτή ανήκει δίχως άλλο και ο Τζο Πράντι. Δεν τον ξέρετε ε; Είναι Αμερικάνος προπονητής και ο οποίος φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας στο ΝΒΑ, στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Είτε ως χεντ-κόουτς, είτε πολύ περισσότερο ως ασίσταντ.

Και που δεν έχει δουλέψει: πάνω από όλα ήταν για 9 χρόνια στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς στους σπουδαίους Σαν Αντόνιο Σπερς. Από κει και πέρα υπήρξε και χεντ-κόουτς του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά όχι για πολύ. Υπήρξε και προπονητής της εθνικής της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ τώρα είναι στο σταφ των Ορλάντο Μάτζικ. Βοηθός, δηλαδή, του Τζαμάλ Μόσλεϊ.

Τον είδαμε στο Βερολίνο το μεσημέρι της Τετάρτης στο πλαίσιο της Media Day των Μάτζικ, λίγο πριν από το πρώτο επί ευρωπαϊκού εδάφους ματς της ομάδας του Ορλάντο με τους Μέμφις Γκρίζλις (το άλλο είναι αύριο στο Λονδίνο). Και μας είπε πολλά. Ιδού!

Για τα 30 χρόνια του στο NBA: «Νιώθω καλά. Ολοι μιλάνε για το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος και όντως αυτό γίνεται. Έχω υπάρξει σε πολλές διαφορετικές ομάδες, με πολλούς τρομερούς ανθρώπους. Είναι δύσκολο να πιστέψω ότι έχει περάσει τόσος καιρός, αλλά απολαμβάνω κάθε λεπτό, ακόμα μαθαίνω μέχρι και σήμερα».

Για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν φέτος οι Ορλάντο Μάτζικ: «Καλή ερώτηση. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για εμάς είναι να προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Ξέρω ότι είναι απλή απάντηση και ο κόσμος λέει πως η Ανατολή είναι ανοιχτή φέτος, εμείς προσπαθούμε απλώς να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, προσπαθούμε να είμαστε υγιείς, να είμαστε ανταγωνιστικοί και το έχουμε δείξει αυτό.

Στην καλή μας βραδιά μπορούμε να κερδίσουμε τους πάντες. Χρειαζόμαστε την χημεία από το να παίζουμε μαζί. Δεν είχαμε τον Φρανζ (σ.σ. Βάγκνερ), τον Τζέιλεν (σ.σ. Σαγκς) για ένα διάστημα. Είναι ματς που δεν τους έχουμε όλους. Και τους χρειαζόμαστε για να ξεκαθαρίσουμε τα ροτέισον, το πού πρέπει και θέλει να είναι ο καθένας, πώς θα σκοράρουμε, πώς θα αμυνθούμε. Η επικοινωνία μετράει. Χρειαζόμαστε αυτή την χημεία που έρχεται από περισσότερους αγώνες. Μου αρέσει το ρόστερ».

Για τις 9 σεζόν του δίπλα στον Γκρεγκ Πόποβιτς: «Είναι δύσκολο να πιστέψω πως ξεκίνησα πριν από 30 χρόνια. Είναι τρομερό. Τρία πρωταθλήματα με τους Σπερς. Έμαθα τόσα πολλά. Ο Πόποβιτς ήταν τρομερός εντός και εκτός παρκέ. Δεν έμαθα μόνο για το ΝΒΑ και το μπάσκετ, αλλά για την ζωή, για την ζωή στο ΝΒΑ. Τόσα πολλά πράγματα άλλαξαν για εμένα αυτά τα εννέα χρόνια που ήμουν εκεί. Γνώρισα την γυναίκα μου εκεί. Μεγάλωσα στο ΝΒΑ. Ήμουν πολύ τυχερός που ξεκίνησα εκεί, αλλά έχω απολαύσει το ταξίδι. Θέλω να πω ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου έδωσαν».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Στις δύο θητείες μου στους Μπακς ήταν τρομερό να δω τις διαφορές. Όταν πρωτοπήγα ήταν η δεύτερη σεζόν του στο ΝΒΑ. Αν έβλεπες το σώμα του την δεύτερη σεζόν, δεν θα ήξερες πως θα γινόταν έτσι μετά την πέμπτη του σεζόν. Το work ethic του είναι ανεπανάληπτο. Μπορείς να δεις ότι θα βελτιωνόταν. Το να τον δω 3-4-5 χρόνια μετά και το πόσο βελτιώθηκε σωματικά και πνευματικά μέσα στον αγώνα, δηλαδή το να τον δω ως μεγαλύτερο παίκτη σε σχέση με το όταν ξεκινούσε, ήταν ξεχωριστό. Πάντα είχα μεγάλο σεβασμό για εκείνον και για τα όσα κάνει εντός και εκτός παρκέ. Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετική οικογένεια. Πραγματικά ξεχωριστοί άνθρωποι».

Για τον Ρισόν Χολμς: «Ο Ρισόν είναι ελίτ αθλητής και μπορεί να επηρεάσει το παιχνίδι στο ζωγραφιστό και στις δύο πλευρές. Τρομερός για λόμπες, τρομερός rim protector. Ήταν πολύ καλός για εμάς. Εκείνη την χρονιά είχαμε επιλέξει τον ΝτεΆντρε Έιτον με το πρώτο pick. Είχαμε νεανικό ρόστερ.

Είχαμε αρκετούς παίκτες που έπαιζαν ως point guards, ο Μέλτον τότε ήταν rookie, ο Έλι Οκόμπο είχε έρθει από την Γαλλία και ήταν rookie, ο Αϊζάια Κάνααν είχε επιστρέψει από τραυματισμό, είχαμε τον Τζαμάλ Κρόφορντ που είχε κερδίσει το βραβείο του έκτου παίκτη πολλές φορές, ήταν ελίτ σκόρερ, μερικούς παίκτες ακόμα.

Μην πολυλογώ, βοήθησε τον Χολμς όταν του έκαναν λόμπες γιατί είναι δυναμικός roller και είναι από τους παίκτες που έχουν κάνει τρομερή δουλειά όπου έχει βρεθεί, έκανε πολύ καλή δουλειά στο Σακραμέντο αφού έφυγε από το Φοίνιξ. Τρομερός άνθρωπος. Πολύ ταλαντούχος, ειδικά στο να προστατεύει το ζωγραφιστό και να πιάνει λόμπες».