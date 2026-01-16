Από το Μόναχο στο... γήπεδο ο Παναθηναϊκός - Video ανάλυση του Αταμάν για τα λάθη του «τριφυλλιού»

Η ήττα από τη Μπάγερν έφερε επιπλέον δουλειά για τον Παναθηναϊκό Aktor: Από το αεροδρόμιο... απευθείας στο "Telekom Center" οι «πράσινοι», για video ανάλυση του Εργκίν Αταμάν λόγω των λαθών στο Μόναχο και προπόνηση.

Ο Τούρκος τεχνικός είχε πολλά παράπονα από την εικόνα της ομάδας του και την ήττα από τη Μπάγερν. Έτσι, με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα δεν έδωσε ρεπό στους παίκτες του.

Αντιθέτως, το «τριφύλλι» πήγε από το «Ελ. Βενιζέλος» απευθείας στο "Telekom Center", για επιπλέον δουλειά και focus στο τι πήγε στραβά στο Μόναχο.

Συγκεκριμένα, ο κόουτς Αταμάν αρχικά ανέλυσε στους παίκτες του για πάνω από μία ώρα μέσω video όσα έγιναν λάθος στον αγώνα με την ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς. Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» προπονήθηκαν κανονικά, έχοντας πλέον στο μυαλό τους τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ (18/1) για την GBL.

Στο ομαδικό πρόγραμμα δεν συμμετείχαν οι Κεντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και Νίκος Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρούνται από διαφορετικά προβλήματα και παρέμειναν στα «πιτς»