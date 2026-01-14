Σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε... θρίλερ οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση, με την Εστουντιάντες να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 21-19, όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ήταν... καταιγιστικός.
Με την Καρλάφτη και Γιακούμποβα να αναλαμβάνουν δράση ο Ολυμπιακός έκανε επί μέρους 12-21, έκανε την ανατροπή και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα εφτά πόντων (33-40).
Στην τρίτη περίοδο όμως οι Ισπανίδες βγήκανε μεταμορφωμένες, ενώ ο Ολυμπιακός παρουσίασε μεγάλη δυσκολία στο να βρει επιθετικές λύσεις, με την Εστουνιάντες να κάνει επί μέρους 30-15 για να πάρει ξανά τα ηνία του αγώνα (63-55).
Με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ η τέταρτη περίοδο εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την Εστουνιάντες, να φτάνει πολύ κοντά στη νίκη με τρίποντο της Τανάσεβ στα 3'' πριν την λήξη, όμως ο Ολυμπιακός είχε την απάντηση.
Η Νόζια Γούλφολκ στην εκπνοή έβαλε τρίποντο-μαχαιριά και χάρισε στον Ολυμπιακό μια τεράστια νίκη, ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην έδρα των «ερυθρόλευκων» στις 22 Ιανουαρίου.