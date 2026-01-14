Η γυναικεία ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της Εστουντιάντες (85-86), με την Νόζια Γούλφολκ να σημειώνει στην εκπνοή το καθοριστικό τρίποντο.

Σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε... θρίλερ οι «ερυθρόλευκες» μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση, με την Εστουντιάντες να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 21-19, όμως στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός ήταν... καταιγιστικός.

Με την Καρλάφτη και Γιακούμποβα να αναλαμβάνουν δράση ο Ολυμπιακός έκανε επί μέρους 12-21, έκανε την ανατροπή και πήγε στα αποδυτήρια για το ημίχρονο έχοντας προβάδισμα εφτά πόντων (33-40).

Στην τρίτη περίοδο όμως οι Ισπανίδες βγήκανε μεταμορφωμένες, ενώ ο Ολυμπιακός παρουσίασε μεγάλη δυσκολία στο να βρει επιθετικές λύσεις, με την Εστουνιάντες να κάνει επί μέρους 30-15 για να πάρει ξανά τα ηνία του αγώνα (63-55).

Με τις δύο ομάδες να είναι κοντά στο σκορ η τέταρτη περίοδο εξελίχθηκε σε θρίλερ, με την Εστουνιάντες, να φτάνει πολύ κοντά στη νίκη με τρίποντο της Τανάσεβ στα 3'' πριν την λήξη, όμως ο Ολυμπιακός είχε την απάντηση.

Η Νόζια Γούλφολκ στην εκπνοή έβαλε τρίποντο-μαχαιριά και χάρισε στον Ολυμπιακό μια τεράστια νίκη, ενόψει της ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην έδρα των «ερυθρόλευκων» στις 22 Ιανουαρίου.

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