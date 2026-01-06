Χειρουργήθηκε στον ώμο ο Κλαβέλ

Ο Τζιαν Κλαβέλ υποβλήθηκε με επιτυχία σε επέμβαση πρόσθιας σταθεροποίησης του δεξιού του ώμου.

Αν και ήρθε για να βοηθήσει την ΑΕΚ, τραυματίστηκε στην πρώτη προπόνηση και τελικά λύθηκε το συμβόλαιό του. Ο λόγος για τον Τζιαν Κλαβέλ, ο οποίος τραυματίστηκε στον ώμο και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ δεσμεύτηκε να τον στηρίξει.

Γι’ αυτό χθες υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση πρόσθιας σταθεροποίησης (επέμβαση Latarjet) του δεξιού του ώμου στο Metropolitan General, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΑΕΚ BC και Διευθυντή της Κλινικής «Ώμου & Γόνατος» του Metropolitan General κ. Φραγκίσκο Ξυπνητό.

