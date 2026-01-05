Πήρε Γιεκίρι και κάλυψε το κενό του Τζόουνς η Παρτίζαν

Η σερβική ομάδα υπέγραψε τον πρώην παίκτη της ΤΣΣΚΑ και έτσι ενισχύθηκε στο «5» μετά την αποχώρηση του Τζόουνς για τον Ολυμπιακό.

Το SDNA είχε αποκαλύψει πριν από μερικές μέρες ότι ο Τόνιε Γιεκίρι φεύγει από την ΤΣΣΚΑ, κίνηση, που στην ουσία σήμανε ντόμινο για τους ψηλούς της Ευρωλίγκας. Υπό την έννοια ότι η Παρτίζαν μπορούσε να τον πάρει για να καλύψει το κενό του Ταϊρίκ Τζόουνς, που ήταν φευγάτος και εν τέλει αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό.

Η Παρτίζαν, λοιπόν, ολοκλήρωσε σήμερα την απόκτηση του Νιγηριανού σέντερ και έτσι προσέθεσε ποιότητα, εμπειρία και συνέπεια κάτω από το καλάθι της.

Ο Γιεκίρι έχει μεγάλη εμπειρία από την κορυφαία διοργάνωση, έχοντας παίξει σε Μπασκόνια, Ούνιξ Καζάν, Βιλερμπάν και Φενέρ.