Το turning point που χρειαζόταν

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με τον τρόπο που ξέρει καλά στο Telecom Center και πλέον το διπλό στο ΟΑΚΑ πρέπει να αποτελέσει το turning point της σεζόν για τους «ερυθρόλευκους» που αρχίζουν να βρίσκουν τον καλό τους εαυτό.

Είχαμε γράψει την περασμένη εβδομάδα μετά το διπλό του Ολυμπιακού στην Μπολόνια, ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα οφείλει να βρει τον καλό της εαυτό, διότι η Ευρωλίγκα είναι ικανή να σε «καταπιεί».

Εκτός από το διπλό στον Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν, οι Πειραιώτες αναζητούσαν μια ολοκληρωτική εμφάνιση και κυρίως μια μεγάλη νίκη σε μια δύσκολη έδρα που θα τους έφτιαχνε την ψυχολογία για την συνέχεια.

Oι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πάτησαν στο glass floor του ΟΑΚΑ με μάτι που… γυάλιζε. Πολλές φορές έχουμε αναλύσει το πόσο soft μπορεί να παίζουν ή την φλόγα που λείπει από το παιχνίδι της ομάδας του Λιμανιού, ωστόσο το βράδυ της Παρασκευής οφείλουμε να τους βγάλουμε το καπέλο με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν.

Προφανώς ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε δα και καμία μπασκετάρα, έχει παίξει και καλύτερα στο ΟΑΚΑ, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάστηκαν άριστα στημένοι, δεν πανικοβλήθηκαν ακόμα και όταν βγήκαν έξω από τα νερά τους, εκτέλεσαν σωστά το άψογα σχεδιασμένο πλάνο του Μπαρτζώκα και έφτασαν σε μια νίκη που μπορεί να τους αλλάξει την σεζόν.

Η πρώτη περίοδος και το «διάβασμα» του Ολυμπιακού φανέρωσε πως οι Πειραιώτες μπήκαν με το μαχαίρι στα δόντια, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο τις προπονητικές αστοχίες του Εργκίν Αταμάν που άφησε τους δυο καλύτερους σκόρερ να βρουν ρυθμό (σ.σ Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ). Παρεμπιπτόντως ο Ντόρσεϊ πρέπει να είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας, αν τα παιχνίδια ολοκληρώνονταν στο πρώτο δεκάλεπτο.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός εμφάνισε το σύνδρομο του… Βελιγραδίου, της Βαρκελώνης και της Μπολόνιας, χάνοντας μια διαφορά 17 πόντων, με τις δυο ομάδες να πηγαίνουν στην ανάπαυλα με απόλυτη ισορροπία, ένα σκορ το οποίο κολάκευε τον Παναθηναϊκό. Η αγωνιστική καθίζηση του Ολυμπιακού έχει απάντηση. Η second unit είχε χτυπητές αδυναμίες, ο Φουρνιέ ήταν πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, χάνοντας ακόμα και σουτ προπόνησης, ο Μόρις έπαιζε το πρώτο του ντέρμπι και αναζητούσε τα πατήματα του, ενώ ο Χολ έκανε δυο καλά μπροστά και τρία λάθη πίσω.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε… Bartzokas Ball

O Oλυμπιακός άλλαξε τελείως ρότα στο δεύτερο μέρος και αυτό οφείλεται στον Γιώργο Μπαρτζώκα που το βράδυ της Παρασκευής κέρδισε κατά κράτος τον Αταμάν στην μάχη των πάγκων.

Oι «ερυθρόλευκοι» δεν έχασαν την συγκέντρωση τους ακόμα και όταν είδαν τον Παναθηναϊκό να παίρνει τα ηνία (48-45 στο 22’ - 53-50 στο 26’) και συνέχιζαν να υπηρετούν το πλάνο τους σε άμυνα και επίθεση. Μπορεί ο Κέντρικ Ναν να σκόραρε 32 πόντους σε μια φοβερή εμφάνιση, ωστόσο οι Πειραιώτες είχαν σωστή αντιμετώπιση απέναντι στον Αμερικανό σταρ και ήταν αδύνατο με την χθεσινή τους εμφάνιση να ηττηθούν μόνο από έναν παίκτη. Εκμεταλλεύτηκαν την hedge out άμυνα των «πρασίνων» βρήκαν ελεύθερα σουτ, ενώ κυκλοφόρησαν εξαιρετικά την μπάλα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε τον Φουρνιέ να είναι εκτός αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ και στο δεύτερο μέρος ο Γάλλος αδυνατούσε να βρει σκορ. Ο Έλληνας τεχνικός, ωστόσο, τον κράτησε στο ματς, με τον Φουρνιέ να δείχνει καθαρό μυαλό στο φινάλε, μοιράζοντας σωστά και όταν έπρεπε την μπάλα.

Παράλληλα ο Γιώργος Μπαρτζώκας διατήρησε στο παρκέ και τον Μόντε Μόρις, ο οποίος μπορεί να έδειχνε βαρύς, ωστόσο έπαιζε «εγκεφαλικά», δείχνοντας πως θα δώσει πολύτιμες λύσεις όταν βρεθεί στο 100%.

Πέραν των όσων έχουμε γράψει δεν μπορούμε να μην κάνουμε μια ειδική μνεία στον MVP του φετινού Ολυμπιακού. Ο Ταϊλερ Ντόρσεϊ διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, έχει βρει τον εαυτό του και παρουσιάζεται πιο ώριμος από ποτέ. O Eλληνο-Αμερικανός το έκανε και την περασμένη εβδομάδα στην Μπολόνια, το έκανε και χθες το βράδυ στο ΟΑΚΑ με το σουτ που χάρισε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους».

Ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων με τακτική και πλάνο, απέναντι σε έναν αντίπαλο που παρουσιάστηκε αδιάβαστος με το «καλημέρα» της αναμέτρησης. Οι Πειραιώτες έμειναν πιστοί στο πλάνο τους, βλέποντας τον Ναν να προσπαθεί να τους κερδίσει μόνος του, επέβαλλαν το δικό τους μπάσκετ και αν μη τι άλλο η χθεσινή νίκη μπορεί να αποτελέσει το ζητούμενο turning point για τον Ολυμπιακό.