Προσωρινή λύση συνεργασίας ανάμεσα σε ΑΕΚ και Κλαβέλ - Παραμένει στην ομάδα για αποθεραπεία

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την προσωρινή λύση της συνεργασίας της με τον Τζιάν Κλαβέρλ, με τον παίκτη να παραμένει στην Ένωση για να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Πριν από έναν μήνα η ΑΕΚ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Τζιάν Κλαβέλ. Ωστόσο, στην πρώτη του προπόνηση με την Ένωση, ο 32χρονος υπέστη εξάρθρωση του δεξιού του ώμου, μετά από σύγκρουση με έναν συμπαίκτη του.

Τελικά, την Παρασκευή (2/1) η ΑΕΚ έκανε γνωστή την προσωρινή λύση της συνεργασίας της με τον Πορτορικανό άσο. Ο παίκτης θα παραμείνει στην ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, ώστε να ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η AEK BC βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι υπεγράφη σήμερα (02/01) η προσωρινή λύση συνεργασίας με τον Τζιαν Κλαβέλ.

Ο διεθνής Πορτορικανός άσος, που τραυματίστηκε στον ώμο στην πρώτη του προπόνηση με τη «Βασίλισσα» θα παραμείνει στην Ομάδα μας, προκειμένου ν’ ακολουθήσει πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Η ΑΕΚ ΒC στέκεται δίπλα του…».