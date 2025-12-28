Τα απόλυτα Παναθηναϊκά κάλαντα από παιδιά της Σίφνου και το «πράσινο» κάλεσμα στο «T-Center» (vid)

Παιδιά από τη Σίφνο είπαν τα απόλυτα Παναθηναϊκά κάλαντα, με την «πράσινη» ΚΑΕ να τα καλεί στο «T-Center»!

Η τρέλα των νεαρών φίλων του «τριφυλλιού» μπήκε και σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, με παιδιά να ψάλλουν τα Παναθηναϊκά κάλαντα, απόλυτα προσαρμοσμένα σε mood «επτάστερου».

Η «πράσινη» ΚΑΕ μάλιστα δεν έχασε την ευκαιρία και κάλεσε τα παιδιά στο «T-Center» ώστε να γνωριστούν από κοντά, να δουν τα ινδάλματά τους και να ψάλλουν τα απόλυτα Παναθηναϊκά κάλαντα.

Αναλυτικά οι στίχοι:

«Με Ερναγκόμεθ ξεκινώ

το θαύμα να εξιστορώ.

Με τον Γκράντ ζημίες θα κάνει

στο αντίπαλο στεφάνι.

Ο Κέντρικ Ναν μοναδικός,

τους πιάνει όλους πανικός.

Θα στο βάλει κι αν ακόμα λείπουν δόντια απ 'το στόμα.

Ο Σόρτς καλπάζει ξαφνικά

κι όλες τις άμυνες τρυπά.

Έχει τρόπο να την βάνει

την σπυριάρα στο στεφάνι.

Προπονητή τον Αταμάν

να σας χορεύει ωχ αμαν αμαν.

Με το Σλούκα στο τιμόνι

όλους θα σας κάνει σκόνη.

Πρόεδρε ένα σου ζητώ

να μας το κάνεις και αυτό

μ’όλο τούτο το ασκέρι

το όγδοο φέρε αστέρι!

Χρόνια πολλά και Παναθηναϊκά».

Και η απάντηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Αυτά είναι σίγουρα τα πιο όμορφα κάλαντα που ακούσαμε φέτος! Είστε όλοι υπέροχοι!

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens να σας γνωρίσουμε από κοντά!

Χρόνια πολλά και Παναθηναϊκά»!