ΠΑΟΚ: Απρόοπτο με Ιατρίδη που χάνει Καρδίτσα

Την προετοιμασία του ενόψει του παιχνιδιού της Κυριακής (28/12, 13;00) συνεχίζει ο ΠΑΟΚ, με τον Γιούρι Ζντοβτς να μην υπολογίζει στον Κωνσταντίνο Ιατρίδη που χτύπησε στην προπόνηση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ:

«Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα της Κυριακής στην Καρδίτσα, συνεχίστηκε με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο PAOK Sports Arena.

Το πρόγραμμα της ομάδας περιλάμβανε ανάλυση του αντιπάλου με την χρήση βίντεο και προπόνηση με έμφαση στην τακτική. Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος της ομάδας αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, ο οποίος χτύπησε στη μύτη σε μία φάση της προπόνησης.

Ο 24χρονος φόργουορντ, που μετέβη στο νοσοκομείο για εξετάσεις, υπέστη κάταγμα ρινός. Έγινε ανάταξη και δεν θα είναι στη διάθεση του Coach Jure Zdovc για τον αγώνα της Κυριακής, ενώ αναμένεται να επανέλθει στις προπονήσεις τις πρώτες ημέρες του 2026.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον αγώνα με την Καρδίτσα Ιαπωνική ολοκληρώνεται το μεσημέρι του Σαββάτου. Η ομάδα θα προπονηθεί στο PAOK Sports Arena και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την πόλη της Καρδίτσας, για το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς».