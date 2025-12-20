Κωνσταντινίδης: «Ο Ιωνικός είναι η ομάδα της καρδιάς μου»

Ο προπονητής του Ιωνικού (National League 1, 1ος όμιλος), Μάης Κωνσταντινίδης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου (20/12): «Θα πάμε σε μια λογική όπως απέναντι στο Παλαιό Φάληρο. Δε μπορούμε να βάλουμε σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα πράγματα της δικής μου προπονητικής φιλοσοφίας. Θέλουμε να προσεγγίσουμε με μεγάλη ένταση το παιχνίδι απ’ την πρώτη στιγμή. Θα έχουμε δύο ακόμη παιδιά στο ρόστερ μας τα οποία δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο ματς της Τετάρτης λόγω ότι ήταν εξ αναβολής. Θέλουμε να κλείσουμε καλά και να πάμε στις επόμενες δύο βδομάδες που θα έχουμε το περιθώριο να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια. Πιο πολύ πάμε με το θυμικό των παικτών, το πνεύμα τους, το μυαλό τους, παρά με το σώμα τους».

Για τη νίκη επί του Παλαιού Φαλήρου στο εξ αναβολής ματς της Τετάρτης (17/12): «Το Παλαιό Φάληρο ήταν απ’ τις πιο “καυτές” ομάδες, είχε τέσσερις σερί νίκες, οπότε ήταν εκ των πραγμάτων πολύ δύσκολη αποστολή, απέναντι σε μια ομάδα που έχει τον εμπειρότερο προπονητή στην κατηγορία. Για να μην κοροϊδευόμαστε, σε δύο μέρες δε μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα, παρά μόνο να παίξεις με το μυαλό των παικτών. Όταν γίνεται αλλαγή προπονητή, τα παιδιά προσπαθούν να δείξουν κάτι παραπάνω, επενδύεις σε αυτό, προσπαθείς να κάνεις και 1-2 “τρικ” τεχνικής φύσης και επιδιώκεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Υπήρχε μια σιγουριά στα μάτια των παιδιών, μια πολύ μεγάλη πίστη για τη νίκη, για την ένταση με την οποία θα αντιμετωπίσουν το ματς και τα καταφέραμε. Ελέγχαμε το ματς από το πρώτο λεπτό και φτάσαμε σε μια δίκαιη νίκη».

Για τον στόχο της ομάδας: «Η ομάδα “χτίστηκε” με τη λογική να πρωταγωνιστήσει στην κατηγορία. Μπορεί να είναι η πρώτη της χρονιά στην κατηγορία μετά από πολλές σεζόν εκτός αυτής, αλλά έχει αυτήν τη φιλοδοξία. Διάφορα περιστατικά αποχωρήσεων ή τραυματισμών, δεν την είχαν αφήσει να δουλέψει όπως έπρεπε. Ήταν πολύ σημαντικό κατόρθωμα ότι οι παίκτες και ο προηγούμενος κόουτς είχαν την ομάδα αυτήν τη στιγμή σε αυτήν τη βαθμολογική θέση, δούλεψαν υπό δύσκολες συνθήκες, υπήρχαν περίοδοι που δε συμπλήρωνε δεκάδα να κάνει διπλό στην προπόνηση. Ήταν μια καλή παρακαταθήκη. Κλήθηκε εγώ να αναλάβω τώρα για τη συνέχεια. Δεν αλλάζει κάτι, η ομάδα θέλει να πρωταγωνιστήσει, να είσαι στα play-offs και να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα».

Για την απόφασή του να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ιωνικού: «Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε το μπάσκετ στον Ιωνικό, οπότε είναι η ομάδα της καρδιάς μου. Προέρχομαι από εδώ και έχω ξαναϋπάρξει πρώτος προπονητής της ομάδας πριν 15 χρόνια. Μετά την εμπειρία της τότε Α1, ο Ιωνικός πέρασε μια… περιπέτεια που έχει πλήξει το κύρος της. Βρέθηκαν άνθρωποι που αγαπούν το σωματείο, με επικεφαλής τον κύριο Λεκάκη, που ανέλαβαν όταν το σωματείο γύρισε στα τοπικά. Μέσα σε γρήγορο χρόνο επανάφεραν την ομάδα στις εθνικές κατηγορίες σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι από την πλευρά μας αυτήν την προσπάθεια που γίνεται απ’ αυτή την ομάδα για να γυρίσει ο Ιωνικός εκεί που πραγματικά ανήκει, στις ψηλότερες βαθμίδες του ελληνικού μπάσκετ».

Για το τι θα προσπαθήσει να βάλει στην ομάδα τις δύο βδομάδες της διακοπής των Χριστουγέννων: «Μας δίνεται η ευκαιρία χρονικά να βάλουμε πράγματα, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, να έχουμε μια συγκεκριμένη αμυντική προσέγγιση με βάση αυτά που θεωρώ εγώ ότι είναι σωστά. Παράλληλα, θα προσθέσουμε κομμάτια στο επιθετικό playbook, όχι πολλά γιατί μετά αρχίζεις και κουράζεις λίγο και τους αθλητές. Θα συνεχιστεί η διαδικασία σιγά-σιγά μέσα στη χρονιά. Στο αμυντικό κομμάτι θα μπούμε σε μια άλλη βάση σίγουρα».