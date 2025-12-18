Ο Αθηναϊκός έκανε... πλάκα στην Χαϊρίς, επικράτησε άνετα με 73-51 και σε συνδυασμό με τη νίκη του με πέντε πόντους στην Ισπανία προκρίθηκε πανηγυρικά στις 16 καλύτερες ομάδες του Euroucup, συνοδεύοντας έτσι σε αυτή τη φάση τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό που εξασφάλισαν νωρίτερα το δικό τους εισιτήριο.

Στους «16» του Eurocup βρίσκονται και οι τρεις εκπρόσωποι της χώρας μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε την αρχή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, συνέχισε ο Ολυμπιακός αποκλείοντας την Έλιτζουρ Ράμλα και τώρα ο Αθηναϊκός πέρασε... αέρας στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Σοπρόν.

Πρώτη σκόρερ του Αθηναϊκού ήταν η Χόλι Ουίντερμπερν με 14 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 10 ασίσ, ακολούθησε η Μόργκαν Μπερτς με 10 πόντους και η Άνα Τάντιτς είχε 6 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, με την Στέλλα Καλτσίδου να χρησιμοποιεί όλες τις παίκτριές της.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Αθηναϊκός μπήκε καλύτερα και με τις Τσινέκε και Πρινς προηγήθηκε 10-7 στο 5', αλλά στη συνέχεια κόλλησε επιθετικά. Ούτε οι φιλοξενούμενες όμως σκόραραν με συνέπεια και η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 13-13. Με τη Βονλέ να δίνει λύσεις η ισπανική ομάδα προσπέρασε με 19-22, αλλά ο Αθηναϊκός έμεινε κοντά (27-29) και στα τελευταία 2,5' για το ημίχρονο ο Αθηναϊκός έτρεξε σερί 8-0 με τις Πρινς και Ουίντερμπερν για το 35-29.

Η ελληνική ομάδα συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και με νέο σερί 7-0 πήγε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +11 (42-31). Οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου είχαν αποκτήσει πλέον ρυθμό και με τρία διαδοχικά τρίποντα από Ουίντερμπερν (2) και Πρινς έκαναν το 51-36 και η πρώτη με ακόμα ένα μακρινό σουτ έγραψε το 56-40 στο τέλος του τρίτο δεκαλέπτου. Η συνέχεια μέχρι το φινάλε ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς οι φιλοξενούμενες δεν μπορούσαν να αντιδράσουν στη σαφή ανωτερότητα του Αθηναϊκού. Η Παυλοπούλου με τρίποντο έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 20 πόντους (68-47 στο 35'), δίνοντας πανηγυρικό τόνο στη νίκη-πρόκριση της ελληνικής ομάδας.

Τα δεκάλεπτα: 13-13, 35-29, 56-40, 73-51

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.