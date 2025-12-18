Στους «16» του Eurocup βρίσκονται και οι τρεις εκπρόσωποι της χώρας μας. Ο Παναθηναϊκός έκανε την αρχή κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, συνέχισε ο Ολυμπιακός αποκλείοντας την Έλιτζουρ Ράμλα και τώρα ο Αθηναϊκός πέρασε... αέρας στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Σοπρόν.
Πρώτη σκόρερ του Αθηναϊκού ήταν η Χόλι Ουίντερμπερν με 14 πόντους και 4/7 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 10 ασίσ, ακολούθησε η Μόργκαν Μπερτς με 10 πόντους και η Άνα Τάντιτς είχε 6 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, με την Στέλλα Καλτσίδου να χρησιμοποιεί όλες τις παίκτριές της.
Η εξέλιξη του αγώνα
Ο Αθηναϊκός μπήκε καλύτερα και με τις Τσινέκε και Πρινς προηγήθηκε 10-7 στο 5', αλλά στη συνέχεια κόλλησε επιθετικά. Ούτε οι φιλοξενούμενες όμως σκόραραν με συνέπεια και η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 13-13. Με τη Βονλέ να δίνει λύσεις η ισπανική ομάδα προσπέρασε με 19-22, αλλά ο Αθηναϊκός έμεινε κοντά (27-29) και στα τελευταία 2,5' για το ημίχρονο ο Αθηναϊκός έτρεξε σερί 8-0 με τις Πρινς και Ουίντερμπερν για το 35-29.
Η ελληνική ομάδα συνέχισε από εκεί που σταμάτησε και με νέο σερί 7-0 πήγε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +11 (42-31). Οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου είχαν αποκτήσει πλέον ρυθμό και με τρία διαδοχικά τρίποντα από Ουίντερμπερν (2) και Πρινς έκαναν το 51-36 και η πρώτη με ακόμα ένα μακρινό σουτ έγραψε το 56-40 στο τέλος του τρίτο δεκαλέπτου. Η συνέχεια μέχρι το φινάλε ήταν καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα, καθώς οι φιλοξενούμενες δεν μπορούσαν να αντιδράσουν στη σαφή ανωτερότητα του Αθηναϊκού. Η Παυλοπούλου με τρίποντο έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 20 πόντους (68-47 στο 35'), δίνοντας πανηγυρικό τόνο στη νίκη-πρόκριση της ελληνικής ομάδας.
Τα δεκάλεπτα: 13-13, 35-29, 56-40, 73-51