Μάντζαρης: «Όποιος δε στοχεύει ψηλά είναι αποτυχημένος, πλέον έχω αφοσιωθεί στην προπονητική»

Ο προπονητής του Πανελληνίου (National League 1, 1ος όμιλος), Αντώνης Μάντζαρης, μίλησε στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τον Ιωνικό Νίκαιας (13/12): «Ο Ιωνικός έχει μέταλλο. Οι ομάδες που ανεβαίνουν, επειδή έχουν κάνει πρωταθλητισμό και έχουν πάρει πρωτάθλημα είναι έτοιμες και με 1-2 προσθήκες παικτών ανώτερης κατηγορίας είναι ανταγωνιστικές. Ο Ιωνικός, για ‘μένα, είναι ένα απ’ τα 3-4 φαβορί, γιατί έχει προσωπικότητες, το “know how” και καλό προπονητικό staff. Είναι αξιοσημείωτη η παρουσία του Χρήστου Ντακούλια, που τον είχα και συμπαίκτη και έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Αποδεικνύει πως η ηλικία δεν παίζει ρόλο αν είσαι αθλητής και κάνεις αυτό που μπορείς με αγάπη. Είναι 39 χρονών και είναι πάντα εκεί και όπως πρέπει. Είναι μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, είναι πολύ αθλητική. Θα είναι ένα πολύ όμορφο ματς από πλευράς ρυθμού, θα είναι πολύ στο πάνω-κάτω και όποιος το δει θα το χαρεί».

Για το ότι έπαιζαν αγώνα την Τρίτη (09/12) και αμέσως τώρα το Σάββατο: «Εμείς πάντα, βάσει προγραμματισμού, τελειώνουμε με τον αντίπαλό μας Τετάρτη-Πέμπτη, έχουμε δει τα βίντεό του. Αυτήν τη φορά ήρθαμε την Παρασκευή (12/12) πρώτη φορά να δούμε τα βίντεο του αντιπάλου. Επομένως, είναι πιο μικρή η πληροφορία που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά και δε θα είναι τόσο δουλεμένη. Εκεί πρέπει το τεχνικό team να μπορέσει να καταλάβει τι μπορεί να αφομοιώσει η ομάδα και τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να παρουσιαστούμε καλύτεροι. Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει να ζήσουμε μ’ αυτό».

Για το αν η έως τώρα πορεία της ομάδας του (6-3 ρεκόρ) αποτελεί δικαίωση των υψηλών στόχων που είχε θέσει: «Θα μπορούσα να απαντήσω καλύτερα όταν τελειώσει ο 1ος γύρος. Αν ξεκινήσουμε με νίκη και μείνουν δύο ματς, θα έχουμε κάνει τη δουλειά, αν έρθει αρνητικό αποτέλεσμα θα είμαστε λίγο πιο κάτω. Η φετινή National League 1 είναι πολύ δυνατή, υπάρχουν έδρες που δύσκολα “σπάνε”, κάθε αγωνιστική είναι… πόλεμος, επομένως δε μπορείς να μην είσαι ικανοποιημένος όταν περνούν οι βδομάδες και κερδίζεις. Εμείς είχαμε ένα άστοχο αποτέλεσμα την Τρίτη το οποίο μας… προσγείωσε λίγο. Τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να δείξουμε πως το αφήνουμε πίσω, ήταν μια κακή παρένθεση και συνεχίζουμε τον δρόμο μας».

Για το αν κοιτούν και προς την άνοδο: «Όποιος παίζει, το κάνει για να κερδίσει. Όποιος λέει ότι δεν πάει για τον ψηλότερο δυνατό στόχο, είναι ήδη αποτυχημένος. Εμείς σαν στόχο θέσαμε το να μπούμε στα play-offs και, από ‘κει και πέρα, αν είμαστε υγιείς να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος είναι παιχνίδι με παιχνίδι να κάνουμε ταμείο για να μπούμε στα play-offs και εκεί θα μετρήσουν η συνοχή, οι τραυματισμοί, λίγο η τύχη και η προετοιμασία».

Για τη φιλοσοφία του: «Ξεκινήσαμε με 1-2 παιδιά από πέρυσι, οπότε πήγαμε να φτιάξουμε ένα καινούργιο ρόστερ και να μην είναι ανάγκη το αποτέλεσμα. Δεν είχαμε κάποιον αυτοσκοπό. Θέλαμε νέα παιδιά που θα τους δώσουμε βήμα να μεγαλώσουν μαζί με την ομάδα και να έχουμε έναν “κορμό” για τα επόμενα χρόνια. Πάμε να “χτίσουμε” κάτι που να έχει βάση».

Για την Άμιλλα Περιστερίου, στην οποία είναι προπονητής: «Ξεκίνησα ως παίκτης εκεί, αλλά πλέον έχω αφοσιωθεί στην προπονητική. Είχαμε μια ομάδα νεανική, έρχονται παιδιά απ’ τον Πανελλήνιο με διπλά δελτία. Κατά βάση είναι όλα παιδιά 18-20 χρονών. Χάσαμε 3-4 ματς στην παράταση και μας πήρε από κάτω. Μετά βγήκα μπροστά και ανέλαβα την ομάδα. Έχουμε κάνει ένα ντεμαράζ, τα παιδιά “μεγαλώνουν” κάθε βδομάδα και στον 2ο γύρο θα πρωταγωνιστήσουμε».