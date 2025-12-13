Σοκάρει ο Μουμπρού: «Στο EuroBasket ένιωθα σαν ζόμπι...»

Ο προπονητής της εθνικής Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού, αποκάλυψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο EuroBasket, στο οποίο ταλαιπωρήθηκε από παγκρεατίτιδα.

Ο τεχνικός των πρωταθλητών Ευρώπης μίλησε στο γερμανικό περιοδικό "Stern", αποκάλυψε πως έχασε 15 κιλά από το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και «σόκαρε» με όσα δήλωσε.

«Με... γέμισαν παυσίπονα. Ήξερα πού βρισκόμουν, αλλά δεν ένιωθα τίποτα. Εκείνες τις μέρες ήμουν σαν ζόμπι», είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας:

«Ποιο θα ήταν το νόημα να έρθουν να με δουν οι παίκτες μου στο νοσοκομείο; Θα έβλεπαν έναν προπονητή να υποφέρει και θα έχαναν τη συγκέντρωσή τους στο τουρνουά. Ήθελα να το αποφύγω αυτό.

Πήρα εξιτήριο με δική μου ευθύνη. Χρειάστηκε να υπογράψω σχετικό έγγραφο. Οι γιατροί στο Τάμπερε μού είχαν συστήσει να μην επιστρέψω στην προπονητική.

Φυσικά, με είχαν συμβουλέψει να προσέξω τον εαυτό μου. Όμως, το να μην κάνω τίποτα θα με έκανε ακόμη πιο άρρωστο».

Επιπλέον, ανέφερε: «Ο γιατρός που με παρακολουθούσε μού είπε: “Είδα τον τελικό στην τηλεόραση, συγχαρητήρια για την κατάκτηση του EuroBasket. Αλλά έπαιξες με την υγεία σου, αγόρι μου. Δεν έπρεπε να βρίσκεσαι στο γήπεδο. Τώρα σε περιμένουν δύσκολες μέρες”».