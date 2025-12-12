Ώρα Φλωρίδη, ώρα Χρυσοχοΐδη: Πληθαίνουν οι φωνές για παρέμβαση της Δικαιοσύνης στο μπάσκετ!

Η «παράγκα» που στήθηκε επί των ημερών Λιόλιου οδηγεί πλέον ολοένα και περισσότερους παράγοντες του μπάσκετ να απαιτούν παρέμβαση των αρμοδίων υπουργών οδηγώντας στη Δικαιοσύνη όσους βυσσοδομούν εις βάρος αθλητών, προπονητών και ομάδων.

Αναλυτικά το νέο αποκαλυπτικό δημοσίευμα από το ieidiseis που επιβεβαιώνει κι από πολιτικά media πως η κατάσταση έχει ξεφύγει για τα καλά από τον έλεγχο και απαιτείται άμεση επέμβαση των αρχών:

Εμείς έγκαιρα έχουμε προειδοποιήσει ότι το θέμα δεν είναι στενά αθλητικό και (θα έπρεπε να) αφορά την κυβέρνηση.

Το καπάκι που σκεπάζει τον… υπόνομο του ελληνικού μπάσκετ είναι έτοιμο να τιναχθεί στον αέρα. Και μετά… όποιον πάρει ο χάρος. Διαιτητής, ο οποίος απ’ ό,τι γνωρίζουμε δεν έχει καμία σχέση με χειρουργεία και χειρουργική, καταγγέλλει ότι «απειλείται» από επιχειρηματία-πρόεδρο ΚΑΕ, γιατί ο δεύτερος του έστειλε μήνυμα που του ξεκαθάριζε ότι «όλα θα βγουν στην επιφάνεια».

Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές και οι καταγγελίες για «παράγκες», κρυφούς και φανερούς ιδιοκτήτες ΚΑΕ, για ομάδες της GBL που απολαμβάνουν προστασία, για διαιτητικά εγκλήματα. Και όλα αυτά δείχνουν την κορυφή, την ηγεσία της ΕΟΚ.

Εμείς έγκαιρα έχουμε προειδοποιήσει ότι το θέμα δεν είναι στενά αθλητικό και (θα έπρεπε να) αφορά την κυβέρνηση. Και επειδή ο υφυπουργός Αθλητισμού είναι είτε ανύπαρκτος είτε τροχονόμος συμφερόντων, η υπόθεση γρήγορα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλα χέρια ικανότερα και αποτελεσματικότερα.

Στον υπουργό Δικαιοσύνης Γ. Φλωρίδη και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη. Και ως πρώτο βήμα, να ανατεθεί στις δικαστικές και αστυνομικές Αρχές να ξεκινήσει έρευνα. Σε όλα τα «αρμόδια» όργανα του ελληνικού μπάσκετ. Για να αποκαλυφθεί η «παράγκα», οι «κάπο ντι κάπι» και τα εργαλεία.

Είναι βέβαιο ότι πολύ σύντομα θα αποκαλυφθούν όλα, γιατί τα «παραγκόπουλα» δουλεύουν απροκάλυπτα και ήδη έχουν αφήσει ίχνη. Άλλωστε τόσο ο Φλωρίδης, όσο και ο Χρυσοχοΐδης έχουν δείξει στο παρελθόν ότι ξέρουν να γκρεμίζουν «παράγκες» και να εξαρθρώνουν «μαφίες».

Το πράσινο φως χρειάζεται και τότε «όλα θα βγουν στην επιφάνεια», όπως «απείλησε» ο πρόεδρος της ΚΑΕ τον «αθώο και αναμάρτητο» διαιτητή.