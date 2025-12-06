Φερνάντο: «Περίεργη η ατμόσφαιρα στο Βελιγράδι...»

Ο Μπρούνο Φερνάντο σχολίασε την «περίεργη» εντός έδρας ατμόσφαιρα, που υπήρχε στη νίκη της Παρτιζάν επί της Μπάγερν Μονάχου.

Συγκεκριμένα, ο σέντερ των «ασπρόμαυρων» ανέφερε: «Πετύχαμε μια σημαντική νίκη μετά από αρκετές ήττες. Είναι πολύ σημαντικό ότι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα αμέσως μετά τη διακοπή και ξεκινήσαμε τη σειρά των αγώνων που ακολουθεί με τον σωστό τρόπο» και συνέχισε σε ερώτηση για τις αντιδράσεις του κόσμου μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Δεν θέλω να σταθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Η ατμόσφαιρα ήταν περίεργη, αλλά καταφέραμε να κερδίσουμε. Επικεντρωθήκαμε ο ένας στον άλλον. Η δουλειά μου είναι να παίζω, να δουλεύω και να βοηθάω την ομάδα. Παίζουμε μπάσκετ και προσπαθώ να κάνω ό,τι περνά από τον έλεγχό μου».