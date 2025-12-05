Κι άλλο πρόβλημα στην ΑΕΚ: Υπέστη εξάρθρωση ώμου ο Κλαβέλ στην πρώτη του προπόνηση!

Νέο πρόβλημα προέκυψε στην ΑΕΚ και νέα ατυχία, καθώς ο νεοαποκτηθείς Τζιαν Κλαβέλ τραυματίστηκε στην πρώτη του προπόνηση με την ομάδα και έγινε ο πέμπτος παίκτης που τίθεται εκτός, δύο μέρες πριν το ματς στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό (7/12).

Αναλυτικά όσα σημειώνει η ΚΑΕ ΑΕΚ: «Ο 32χρονος διεθνής Πορτορικανός γκαρντ υπέστη σήμερα (5/12) εξάρθρωση (δεξιού) ώμου μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του στο ΑΕΚ ΒC Academy Sports Center. Tο ιατρικό επιτελείο της ομάδας προέβη σε άμεση ανάταξη.

Ο άτυχος αθλητής θα υποβληθεί εσπευσμένα σε μαγνητική τομογραφία στο «Μetropolitan General» για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος, και όπως είναι φυσικό στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο επικρατεί αγωνία…

Εκτός δράσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και οι Γκρέι, Μπράουν, Χαραλαμπόπουλος, Κατσίβελης, ενώ επέστρεψε ο Κουζμίνσκας.

Όλα αυτά μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμέτρηση με Ολυμπιακό και πέντε ημέρες πριν από την κομβική αναμέτρηση με Λέβιτσε…».