Επιστρατεύουν την τοξικότητα για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα

Την ώρα που ο κόσμος παρακολουθεί χορό χαρισμένων εκατομμυρίων στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για την ανακαίνιση του ΣΕΦ, ο Χρήστος Μπαφές ασχολείται με την έδρα του Παναθηναϊκού κάνοντας καφενειακές και αβάσιμες αναφορές σε ευαίσθητα θέματα. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Καλή χρονιά να έχουμε… με λιγότερη τοξικότητα. Ειδικά απ’ αυτούς που θεωρητικά κάνουν την συγκεκριμένη ευχή, αλλά στην πράξη εφαρμόζουν την τοξικότητα ως αμυντική τακτική προστασίας μιας ΚΑΕ. Η οποία έκθετη στα μάτια της κοινής γνώμης, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την κρατική εύνοιά της.

Ο Χρήστος Μπαφές, εκπροσωπώντας την ΚΑΕ Ολυμπιακός, έδωσε συνέντευξη για να… μαζέψει τα ασυμμάζευτα. Σε αυτή ασχολήθηκε με το πώς θα είναι το ΣΕΦ, για να στρέψει αλλού την προσοχή. Η οποία ακόμη κι εντός του συλλόγου είναι έντονη.

Όπως κάνει πάντα η ΚΑΕ του λιμανιού, έτσι ακριβώς και ο εκπρόσωπός της. Παρήγαγε τοξικότητα, με μοναδικό σκοπό να δυναμιτίσει το κλίμα για να μην δοθούν οι απαντήσεις που πρέπει. Κυρίως όμως να φύγει η έντονη προσοχή και ενασχόληση της κοινής γνώμης με τον… χορό εκατομμυρίων που «χαρίζονται» στην ΚΑΕ Ολυμπιακός, μέσω εργασιών στο ΣΕΦ που πληρώνει το κράτος. Για να έχει μετά την άνεση η διοίκηση των Αγγελόπουλων να ασχοληθεί απλά με τον καλλωπισμό του χώρου.

Ο Μπαφές λοιπόν, ο άνθρωπος που εύχεται λιγότερη τοξικότητα και στην πράξη την δημιουργεί χωρίς να υπάρχει λόγος, έκανε αναφορές και στον Παναθηναϊκό. Μία εξ αυτών μάλιστα, «χτύπησε» άσχημα. Γιατί αφορά τραυματισμούς.

Δίχως να έχει στοιχεία, πηγαίνοντας κόντρα στις έρευνες και στις μελέτες ειδικών και επιστημόνων γύρω από το θέμα, άφησε να αιωρείται πως για τους τραυματισμούς ίσως να ευθύνεται και το glass floor.

Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Δεν έχει προβλεφθεί να μπει. Δεν έχει προβλεφθεί το glass floor. Ντάξει, έχουμε κάποιες ενστάσεις για το glass floor. Δεν ξέρουμε κάτι. Πολλοί τραυματισμοί έχουν γίνει δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε κάτι. Δεν πρόκειται να μπει glass floor».

Για τον Χρήστο Μπαφέ, λοιπόν, το glass floor ευθύνεται για τους τραυματισμούς. Όχι η αλλαγή δεδομένων και το υπερφορτωμένο πρόγραμμα των αθλητών. Όχι η αύξηση αγώνων στην Euroleague. Όχι η αλλαγή ρυθμών που έχει αφήσει όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες με τεράστια προβλήματα. Μεταξύ αυτών μπορεί να δει τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και στη δική του ομάδα.

Άραγε φταίει το glass floor; Μάλλον όχι, αφού μόνο μία ομάδα το έχει στο γήπεδό της. Και πρόκειται για μια ξεκάθαρα τοξική αναφορά, σε συνέχεια της προ ημερών αναφοράς του ίδιου ανθρώπου πως ο Ολυμπιακός δεν πιέζει τους παίκτες του που είναι τραυματίες για να παίξουν νωρίτερα.

Τελευταίος μήνας του χρόνου. Μόλις αλλάξει μην ξεχάσει ο Χρήστος Μπαφές να ευχηθεί ξανά για λιγότερη τοξικότητα. Δηλαδή λιγότερες νοοτροπίες σαν τη δική του. Για την προστασία μιας Α.Ε. ένας υπάλληλός της, δεν διστάζει να αφήσει υπόνοιες ακόμη και για τραυματισμούς άλλων ομάδων. Προκειμένου να μειώσει όπως πιστεύει ο ίδιος, κάτι που έχει πετύχει ο αιώνιος με δικά του χρήματα και όχι κρατικά. Αλήθεια, υπάρχει κάτι πιο χυδαίο απ’ αυτό;