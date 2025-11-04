Ευχάριστα στον Αστέρα: Πήρε εξιτήριο ο Κάρτερ, ποια είναι η κατάσταση του Νουόρα

Ευχάριστα νέα στον Ερυθρό Αστέρα, αφού ο Τάισον Κάρτερ μετά από 3 βδομάδες βγήκε από το νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση του Τζόρνταν Νουόρα.

Ο Αμερικανός άσος είχε υποστεί πνευμονική εμβολή, αλλά η πορεία της υγείας του είναι εξαιρετική και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο για να συνεχίσει την αποθεραπεία στο σπίτι του.

Φυσικά ο Κάρτερ δεν θα αγωνιστεί κόντρα στον Παναθηναϊκό στην 9η αγωνιστική της Euroleague (5/11, 21:00), όπως και οι Αϊζάια Κάνααν, Τζοέλ Μπολομπόι, Ντεβόντε Γκράχαμ και Χασιέ Ριβέρο.

Αβέβαιη είναι η συμμετοχή του Τζόρνταν Νουόρα, που υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις, θα επιστρέψει στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι σίγουρο πως θα προλάβει το ματς με το «τριφύλλι».