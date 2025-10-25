Πανόραμα: Αήττητη στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Άρης Betsson

Το πρώτο μέρος της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να παραμένει αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ πέρασε εύκολα από το Ιβανώφειο με 82-61, κάνοντας το 4/4, ενώ ο Άρης Betsson σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα περνώντας με 90-79 από την έδρα του Πανιωνίου, ο οποίος παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη. Δραματική νίκη στο φινάλε η Καρδίτσα επί του Κολοσσού με 75-73.

To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 25/10

ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73

Ηρακλής - ΑΕΚ 61-82

Πανιώνιος - Άρης Betsson 73-90

Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 75-73

Κυριακή 26/10

13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας

Η βαθμολογία

ΑΕΚ 4 -0 ΠΑΟΚ 3 -1 Ολυμπιακός 2-0 Παναθηναϊκός AKTOR 2-1 Περιστέρι 2- 1 Καρδίτσα 2-1 Κολοσσός Ρόδου 1-3 Άρης Betsson 1 -3 Ηρακλής 1- 3 Προμηθέας Πάτρας 1-2 Μαρούσι 1-2 Μύκονος Betsson 1-1 Πανιώνιος 0- 4

Η επόμενη αγωνιστική (5η)

Σάββατο 1/11

16:00 Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος

16:00 Περιστέρι - ΑΕΚ

18:15 Άρης Betsson- ΠΑΟΚ

18:15 Προμηθέας - Καρδίτσα

Κυριακή 2/11

13:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής

16:00 Μύκονος Betsson - Μαρούσι