Πανόραμα: Αήττητη στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Άρης Betsson

Το πρώτο μέρος της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε, με την ΑΕΚ να παραμένει αήττητη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ΑΕΚ πέρασε εύκολα από το Ιβανώφειο με 82-61, κάνοντας το 4/4, ενώ ο Άρης Betsson σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα περνώντας με 90-79 από την έδρα του Πανιωνίου, ο οποίος παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη. Δραματική νίκη στο φινάλε η Καρδίτσα επί του Κολοσσού με 75-73.

To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Σάββατο 25/10
ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73
Ηρακλής - ΑΕΚ 61-82
Πανιώνιος - Άρης Betsson 73-90
Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 75-73

Κυριακή 26/10
13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας

Η βαθμολογία

  1. ΑΕΚ 4-0
  2. ΠΑΟΚ 3-1
  3. Ολυμπιακός 2-0
  4. Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
  5. Περιστέρι 2-1
  6. Καρδίτσα 2-1
  7. Κολοσσός Ρόδου 1-3
  8. Άρης Betsson 1-3
  9. Ηρακλής 1-3
  10. Προμηθέας Πάτρας 1-2
  11. Μαρούσι 1-2
  12. Μύκονος Betsson 1-1
  13. Πανιώνιος 0-4

Η επόμενη αγωνιστική (5η)

Σάββατο 1/11
16:00 Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος
16:00 Περιστέρι - ΑΕΚ
18:15 Άρης Betsson- ΠΑΟΚ
18:15 Προμηθέας - Καρδίτσα

Κυριακή 2/11
13:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής
16:00 Μύκονος Betsson - Μαρούσι

