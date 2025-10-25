Πανόραμα: Αήττητη στην κορυφή η ΑΕΚ, πρώτη νίκη ο Άρης Betsson

Η ΑΕΚ πέρασε εύκολα από το Ιβανώφειο με 82-61, κάνοντας το 4/4, ενώ ο Άρης Betsson σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα περνώντας με 90-79 από την έδρα του Πανιωνίου, ο οποίος παραμένει ουραγός και χωρίς νίκη. Δραματική νίκη στο φινάλε η Καρδίτσα επί του Κολοσσού με 75-73.
To πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής
Σάββατο 25/10
ΠΑΟΚ - Περιστέρι 87-73
Ηρακλής - ΑΕΚ 61-82
Πανιώνιος - Άρης Betsson 73-90
Καρδίτσα - Κολοσσός Ρόδου 75-73
Κυριακή 26/10
13:00 Μύκονος Betsson - Ολυμπιακός
16:00 Παναθηναϊκός AKTOR - Προμηθέας Πάτρας
Η βαθμολογία
- ΑΕΚ 4-0
- ΠΑΟΚ 3-1
- Ολυμπιακός 2-0
- Παναθηναϊκός AKTOR 2-1
- Περιστέρι 2-1
- Καρδίτσα 2-1
- Κολοσσός Ρόδου 1-3
- Άρης Betsson 1-3
- Ηρακλής 1-3
- Προμηθέας Πάτρας 1-2
- Μαρούσι 1-2
- Μύκονος Betsson 1-1
- Πανιώνιος 0-4
Η επόμενη αγωνιστική (5η)
Σάββατο 1/11
16:00 Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος
16:00 Περιστέρι - ΑΕΚ
18:15 Άρης Betsson- ΠΑΟΚ
18:15 Προμηθέας - Καρδίτσα
Κυριακή 2/11
13:00 Ολυμπιακός - Ηρακλής
16:00 Μύκονος Betsson - Μαρούσι