Καρλάφτη: «Πήραμε τις νίκες που θέλαμε, τυχερή που έπαιξα στη χώρα μου με την Εθνική»

Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 67-90 τον Παναθλητικό εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Α1 Γυναικών, και η γκαρντ των «ερυθρολεύκων», Ρένια Καρλάφτη, μίλησε στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το νικηφόρο ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα: «Κάθε αγώνα τον βλέπουμε ξεχωριστά, παίξαμε δυνατούς αγώνες και πήραμε τις νίκες που θέλαμε. Συνεχίζουμε στην επόμενη αναμέτρηση. Ήμασταν πιο επιθετικές σε άμυνα και επίθεση, μπήκαμε δυναμικά και είχαμε τη συγκέντρωση που χρειαζόταν για τη νίκη απέναντι σε μία καλή ομάδα όπως ο Παναθλητικός, ήταν αρκετά ανταγωνιστικός».

Για το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού: «Ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στην ομάδα δίνει κάτι διαφορετικό. Όλες έχουμε βάλει το “λιθαράκι” μας για το κάτι παραπάνω και κάτι καλύτερο. Είμαστε συνηθισμένες στις αλλαγές ομάδων και συμπαικτριών. Θέλουμε να δουλεύουμε για να βελτιώσουμε το ήδη υπάρχον καλό κλίμα και δέσιμο της ομάδας. Η χημεία χτίζεται μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι».

Για την πρώτη “γεύση” της Α1 Γυναικών: «Είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα ήδη, υπάρχουν καλές ομάδες και πολύ καλές αθλήτριες. Θα έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον. Όλες οι ομάδες έχουν την δυναμικότητα τους και θα δούμε ανταγωνιστικά παιχνίδια σε κάθε αγωνιστική».

Για τη νίκη επί της Χάνθερμ στην Ευρωλίγκα Γυναικών: «Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Έχουμε ως στόχο μία καλή πορεία στην Ευρώπη, παρά τις δύσκολες ομάδες του ομίλου. Θα παλέψουμε με την για την πρόκριση, ήταν καλή ώθηση για εμάς, θέλουμε να συνεχίσουμε στην Ευρώπη και στοχεύουμε σε μία ακόμη νίκη. Έρχεται ένας δύσκολος αγώνας απέναντι σε μία εκ των κορυφαίων ομάδων, τη Φενερμπαχτσέ. Δεν έχουμε να χάσουμε, αλλά μόνο να κερδίσουμε από αυτό, θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένες. Δεν πάμε ποτέ σε έναν αγώνα για να χάσουμε, προσπαθούμε να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο».

Για τη δυσκολία των δύο αγώνων ανά εβδομάδα: «Δεν είναι εύκολο αλλά αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό κάνουμε και αυτό αγαπάμε. Παρόλα αυτά, έχουμε στιγμές χαλάρωσης για να διαχειριστούμε όσο καλύτερα τον χρόνο μας. Είμαστε αθλήτριες και έχουμε μάθει να το διαχειριζόμαστε. Έχει σημασία η εμπειρία γιατί μαθαίνεις το σώμα σου και ξέρεις τί χρειάζεσαι».

Για τους επόμενους αγώνες προετοιμασίας της Εθνικής Γυναικών: «Θα μαζευτούμε όλες μαζί πάλι για αυτό το ταξίδι. Θα θέσουμε τους στόχους μας ξανά και θα πάμε να αγωνιστούμε όπως κάναμε στο παρελθόν με δύο διαδοχικούς αγώνες, δεν έχει διαφορά η προσθήκη του ενός παραπάνω παιχνιδιού. Εμείς θα μαζευτούμε για αρχή με σκοπό να παίξουμε όπως ξέρουμε αυτά τα χρόνια και στοχεύουμε τις νίκες».

Για το τί δεν θα ξεχάσει από το περασμένο Ευρωμπάσκετ Γυναικών: «Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό μου και με την καλή και με την κακή έννοια. Είμαι τυχερή που το έζησα αυτό στη χώρα μου, ο κόσμος ήταν εντυπωσιακός και μας στήριξε πολύ, οι εικόνες αυτές θα μου μείνουν “χαραγμένες”. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να τερματίσουμε σε υψηλότερη θέση, οπότε πάμε για να δώσουμε τις επόμενες “μάχες” για κάτι καλύτερο. Ο κόσμος είναι ο “έκτος παίκτης” και ας ακούγεται κλισέ. Το χειροκρότημα μας δίνει δύναμη και ώθηση για τις επόμενες φάσεις».