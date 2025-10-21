Μπούτσκος: «Αξιόλογη ομάδα η Άνβιλ, απαιτητική αποστολή»

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το Ευρωπαϊκό του ταξίδι, αυτή την φορά με έναν εκτός έδρας αγώνα στην Πολωνία και ο Παντελής Μπούτσκος, άμεσος συνεργάτης του Γιούρε Ζντοβτς αναλύει την Άνβιλ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Με μεγάλη αυτοπεποίθηση από το νικηφόρο μομέντουμ που έχουμε αρχίσει να χτίζουμε, αλλά και τα αντανακλαστικά που έδειξε η ομάδα σε συνθήκες πίεσης, ταξιδεύουμε στην Πολωνία για ένα πολύ σημαντικό βαθμολογικά παιχνίδι απέναντι στην Άνβιλ.

Είναι μία αποστολή εξαιρετικά απαιτητική σε συγκέντρωση και σε ενέργεια αφού έχουμε να αντιμετωπίσουμε μία πολύ αξιόλογη ομάδα.

Διαθέτουν μία ιδιαίτερα ποιοτική περιφέρεια με τους γνώριμούς μας Φρίντρισκον, Μίχαλακ και Σλότερ να αποτελούν τη δύναμη πυρός, ενώ στην front line o Μούτσιους με την επιθετική του δεινότητα και ο Βούτσιτς με το μέγεθός του έχουν μεγάλη επιδραστικότητα.

Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο με αλλεπάλληλες εκτός έδρας αναμετρήσεις, κάτι που αποτελεί μία θαυμάσια ευκαιρία να δοκιμαστεί ο χαρακτήρας της ομάδας. Οι τελευταίες νίκες μας δίνουν το προνόμιο να αγοράσουμε πολύτιμο χρόνο, για να αναπτύξουμε περισσότερο τα θετικά μας σημεία αλλά και να εστιάσουμε σε στοιχεία του παιχνιδιού μας που πρέπει να βελτιώσουμε, ώστε η ομάδα να εμφανίζεται όλο και πιο συμπαγής.

Θέλουμε να εμφανιστούμε στο παρκέ με το υψηλότερο δυνατό κίνητρο, να επιβάλουμε το ρυθμό μας και να πάρουμε μία εξόχως σημαντική εκτός έδρας νίκη, βάζοντας έτσι τα θεμέλια για την πρόκριση στην επόμενη φάση».