Σάκοτα: «Θέλει προσοχή η Καρδίτσα»

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Καρδίτσα στα Άνω Λιόσια στο πλαίσιο της 3η αγωνιστικής της GBL (18/10, 16:00) και θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της στο πρωτάθλημα.

Η «Βασίλισσα» κέρδισε τον Πανιώνιο στην «SUNEL Arena» την προηγούμενη αγωνιστική και έκανε το 2-0 στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Ντράγκαν Σάκοτα στις δηλώσεις του πριν από το παιχνίδι αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για την επερχόμενη αντίπαλο.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Το μυαλό μας πρέπει να… επιστρέψει στο ελληνικό Πρωτάθλημα. Αντιμετωπίζουμε στο Γήπεδό μας μία ομάδα, που υπήρξε από τις ευχάριστες εκπλήξεις της περασμένης περιόδου. Η Καρδίτσα είναι και εφέτος όμως καλή ομάδα. Το δείχνει και στο BCL όπου αγωνίζεται. Την αντιμετωπίσαμε σ’ ένα φιλικό ματς πριν από καιρό, αλλά ήταν στο πλαίσιο προετοιμασίας. Δεν θα έχει το αυριανό ματς καμία σχέση με το ματς του τουρνουά της Γλυφάδας.

Τα κίνητρα είναι διαφορετικά, η προετοιμασία ενός αγώνα πρωταθλήματος είναι διαφορετική. Με λίγα λόγια, η Καρδίτσα είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας σ’ αυτή τη φάση, μετά τους δύο που είναι πιο μπροστά απ’ όλους μας, και θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να δείξουμε σεβασμό στην Καρδίτσα για να φτάσουμε στο στόχο μας».