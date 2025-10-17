Πλήρης ο ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα - Το μήνυμα του Περσίδη για νίκη μετά από 7 χρόνια στην Πάτρα

Μετά από δύο συνεχόμενες νίκες στο PAOK Sports Arena, απέναντι στον Ηρακλή και την Τρέπτσα για την πρεμιέρα των ομίλων του FIBA Europe Cup, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται το Σάββατο στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα (18/10, 19:30).

Πρόκειται για το παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της GBL, στο οποίο ο ΠΑΟΚ θέλει να σπάσει το σερί 7 ετών που μετράει ο Προμηθέας στην έδρα του. Η ομάδα του Γιούρι Ζντοβτς θα παρουσιαστεί πλήρης και η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με την προπόνηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο PAOK Sports Arena. Αμέσως μετά η απρόμαυρη αποστολή του αναχώρησε για την Πάτρα, από όπου θα ξεκινήσει ουσιαστικά ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Περσίδης: «Πάμε για τη νίκη, να παίξουμε δυνατά από την αρχή»

Αναφερόμενος στον αυριανό αγώνα, αλλά και στο δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί, ο Νίκος Περσίδης δήλωσε: «Προερχόμαστε από δύο συνεχόμενες νίκες, αποτελέσματα που μας δίνουν ψυχολογία. Ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να δουλέψουμε στα λάθη μας και σε όσα δεν κάναμε σωστά στα προηγούμενα παιχνίδια.

Πάμε στην Πάτρα για τη νίκη, γνωρίζοντας ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και απέναντι σε μία ομάδα που έχει καλό μομέντουμ, με τις συνεχόμενες νίκες που έχει πετύχει. Πρέπει να παίξουμε δυνατά από την αρχή του αγώνα, να προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το ρυθμό μας και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μία ομάδα που παίζει πολύ δυνατά σε άμυνα και επίθεση».