Εκτός ο Φουρνιέ με Παναθηναϊκό!

Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ, με τον Γάλλο γκαρντ να μένει εκτός εξάδας των ξένων για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν (19:00), με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται με αρκετές απουσίες.

Συγκεκριμένα ο Εβάν Φουρνιέ που ταλαιπωρείται από πρόβλημα στην ποδοκνημική έμεινε εκτός έξαδας ξένων για τους Πειραιώτες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μην υπολογίζει επίσης στους Τόμας Ουόκαπ, Κίναν Έβανς (εκτός λίστας ξένων) και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Αναλυτικά η εξάδα των ξένων: Τάισον Ουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Φρανκ Νιλικίνα.