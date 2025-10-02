Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο Γκραντ θα είναι ξανά ο παίκτης - κλειδί του Παναθηναϊκού

Η Μπάγερν Μονάχου «υποκλίθηκε» στο ταλέντο του Κέντρικ Ναν (21π., 10ασ.), ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έλαμψε στο επίσημο ντεμπούτο του (15π., 5ρ.), όμως credits στην πρεμιέρα πηγαίνουν και στον… αφανή ήρωα του Παναθηναϊκού Aktor, Τζέριαν Γκραντ (10π., 2ρ., 5ασ.).

Ο Τζέριαν Γκραντ δεν διεκδίκησε ποτέ να γίνει το «πρώτο όνομα» στο «τριφύλλι». Όμως, σταθερά από την πρώτη μέρα της παρουσίας του στα «πράσινα» κάνει τη διαφορά, ακόμα και χωρίς να... τραβήξει τα φώτα. Ο έμπειρος Αμερικανός γκαρντ, που αποτέλεσε τον... αφανή ήρωα της προηγούμενης διετίας και έγινε ο X-Factor στον δρόμο για την κατάκτηση της Euroleague το 2024, ετοιμάζεται να είναι ξανά το ίδιο κομβικός και στη σεζόν που μόλις ξεκίνησε.

Στο μυαλό πολλών ο “J” βρίσκεται πιο χαμηλά στην «πράσινη» ιεραρχία. Και -θεωρητικά- είναι λογικό. Ο Παναθηναϊκός έχει φέτος μια περιφέρεια γεμάτη ταλέντο: Κέντρικ Ναν, Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας, Τζέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Μάριους Γκριγκόνις, αλλά και επιπλέον με λύσεις με διεθνείς παίκτες όπως ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Σε μια τέτοια συνθήκη, ο Γκραντ δεν θα είναι ο πρώτος που θα έρθει στο μυαλό του κοινού.

Ο Εργκίν Αταμάν όμως ξέρει και ξέρει καλά. Ο Γκραντ είναι το «κλειδί» για να λειτουργήσει σωστά η ομάδα και αυτό φάνηκε ήδη στην πρεμιέρα με τη Μπάγερν. Ο 34χρονος γκαρντ είχε 10 πόντους (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Αριθμοί που δεν εντυπωσιάζουν (σαν εκείνους του Ναν για παράδειγμα) σε πρώτη ανάγνωση, αλλά η παρουσία του ήταν το θεμέλιο πάνω στο οποίο οι «πράσινοι» εδραίωσαν την κυριαρχία τους στην 3η περίοδο.

Ο Γκραντ είναι ο παίκτης που λύνει τα χέρια του Αταμάν. Στην άμυνα, μπορεί να μαρκάρει τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας, να περιορίσει δημιουργούς, να «σβήσει» σουτέρ, να αλλάξει ρυθμό. Δίνει μέγεθος στην περιφέρεια, κάτι που λείπει όταν παίζει ο επιθετικά πιο πλήρης Σορτς, και με τα μακριά του χέρια κρατά «ζωντανές» πολλές φάσεις που θα έμοιαζαν χαμένες. Δεν είναι τυχαίο ότι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Euroleague και πως φέτος θέλει να διεκδικήσει ξανά αυτό το βραβείο, που λείπει από την προσωπική του συλλογή.

Στην επίθεση, ο άλλοτε παίκτης του Προμηθέα έχει... οικονομία και συνέπεια. Δεν θα κυνηγήσει το δικό του σκορ, αλλά θα πάρει το σουτ όταν πρέπει και θα εκτελέσει με αξιοπιστία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι ξέρει να «δένει» τις υπόλοιπες επιλογές. Έχει αναπτύξει χημεία με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, βρίσκοντας συχνά τα κοψίματά του στη ρακέτα. Παράλληλα, γνωρίζει πού και πώς να τροφοδοτήσει τον Ναν για να εκτελέσει. Στο ματς με τη Μπάγερν δεν ήταν τυχαία ο δεύτερος πασέρ της ομάδας με 5 ασίστ, πίσω από τον Αμερικανό σταρ.

Φυσικά, ο Παναθηναϊκός Aktor της νέας σεζόν έχει πολλά «όπλα». Ο Σλούκας δίνει σιγουριά, ο Ναν προσφέρει στοιχεία MVP, ο Σορτς ταχύτητα, ο Όσμαν μέγεθος και τρανζίσιον, ο Ρογκαβόπουλος τρίποντο και... μέλλον. Όμως, το κατά πόσο όλα αυτά θα «δέσουν» στο παρκέ, εξαρτάται και από το πόσο «παρών» θα είναι ο Γκραντ. Είναι ο παίκτης που μπορεί να κρατήσει την ομάδα συγκεντρωμένη, να... γεφυρώσει κενά και να εξισορροπήσει καταστάσεις. Όταν εκείνος παίζει καλά, το «τριφύλλι» σπάνια χάνει την ισορροπία του.

Το είδαμε και στην περσινή σεζόν: ο Γκραντ ήταν εκείνος που συχνά «έσβηνε» τις φωτιές, που κάλυπτε τις αδυναμίες των άλλων, που έδινε λύσεις σε δύσκολες στιγμές. Αυτός ο ρόλος δεν πρόκειται να αλλάξει. Ίσα-ίσα θα γίνει πιο κομβικός, γιατί φέτος το «τριφύλλι» έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις, μεγαλύτερη πίεση και πιο απαιτητικό πρόγραμμα, με φόντο το Final Four στο "Telekom Center".

Σε μια περιφέρεια γεμάτη ονόματα, ο Γκραντ είναι αυτός που λειτουργεί ως βαρόμετρο. Δεν είναι το πιο... λαμπερό αστέρι, ούτε θα πρωταγωνιστήσει στις περισσότερες βραδιές. Αλλά θα είναι εκεί, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, να κρατήσει την ισορροπία. Και αυτό είναι συχνά πιο σημαντικό από μια μεγάλη εμφάνιση.

Η πρεμιέρα με τη Μπάγερν έδωσε ήδη ένα δείγμα γραφής. Ο Ναν... έλαμψε, ο Ρογκαβόπουλος εντυπωσίασε, ο Γιούρτσεβεν ήταν αποδοτικός επιθετικά. Όμως στο παρασκήνιο, ο 34χρονος γκαρντ έκανε ακριβώς αυτό που έπρεπε. Κι αν κάτι είναι σίγουρο για τη φετινή σεζόν, είναι πως ο Παναθηναϊκός Aktor θα χρειάζεται συχνά τον Τζέριαν Γκραντ σε ρόλο... συνοδηγού. Όχι εκείνον που κάθεται μπροστά στο τιμόνι και πατάει γκάζι, αλλά τον άνθρωπο δίπλα του, κρατάει τον χάρτη, δείχνει τον σωστό δρόμο και φροντίζει να μη χαθεί το μονοπάτι.

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ο Γκραντ θα είναι ξανά ο παίκτης - κλειδί του Παναθηναϊκού Aktor, ειδικά στα σχήματα με τρεις γκαρντ.