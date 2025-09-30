Γιαννακόπουλος στο SDNA: «Κορυφή σε όλα τα επίπεδα και τρεις κούπες στο τέλος της σεζόν»!

Με δήλωσή του στο SDNA ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός δίνει το στίγμα για τη νέα σεζόν που ξεκινά απόψε.

Ο Παναθηναϊκός ενισχύθηκε στον μέγιστο βαθμό αυτό το καλοκαίρι με στόχο στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου να βρεθεί ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Όχι μόνο…

Τις προηγούμενες ημέρες όλοι οι αθλητές και οι προπονητές του Παναθηναϊκού τοποθετήθηκαν ενόψει της επικείμενης έναρξης.

Το SDNA ζήτησε λοιπόν μια πρώτη τοποθέτηση από τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αλλά και τον οραματιστή του εγχειρήματος που βλέπουμε την τελευταία τριετία στα ελληνικά και ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ήταν λακωνικός στο ερώτημα «Αν μπορούμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο, με τι θα είσαστε ευχαριστημένος τον Ιούνιο του 2026;».

«Εδώ και τρία χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να είμαστε στην κορυφή σε όλα τα επίπεδα. Το 2024 τα καταφέραμε, ανεβήκαμε στην κορυφή. Το 2025 πλησιάσαμε αλλά δεν καταφέραμε. Θέλω να πιστεύω ότι το τέλος της φετινής σεζόν θα μας βρει και με τις τρεις κούπες που θέλουμε να κατακτήσουμε».

Αυτά, ως ορεκτικό. Τις επόμενες ημέρες η Magic Euroleague θα φιλοξενήσει τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για το κυρίως πιάτο, με μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.