Παναθηναϊκός: Μπήκε στις προπονήσεις και παίζει την Τρίτη ο Σορτς - Ατομικό ο Όσμαν

Ο Τι Τζέι Σορτς προπονήθηκε κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα το Σάββατο (27/9) και δήλωσε «παρών» για την πρεμιέρα της Euroleague κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου (30/9, 21:15). Ατομικό για τους Τζέντι Όσμαν και Ματίας Λεσόρ.

O Aμερικανός άσος άφησε πίσω του τη βαριά ίωση που τον ταλαιπώρησε και του στέρησε τη συμμετοχή στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, όμως προπονήθηκε κανονικά το Σάββατο με τους συμπαίκτες του και είναι ετοιμοπόλεμος για την αναμέτρηση απέναντι στους Βαυαρούς.

Ο Τι Τζέι Σορτς μετά τις ατομικές προπονήσεις τις προηγούμενες ημέρες, όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA, μπήκε και στο κανονικό πρόγραμμα και πλέον ο Εργκίν Αταμάν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Αμερικανού άσου για την πρεμιέρα της Euroleague στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου.

Αντίθετα ατομικό πρόγραμμα έκαναν ο Τζέντι Όσμαν και ο Ματίας Λεσόρ, με τον Τούρκο άσο να ξεκαθαρίζει μέσα στις επόμενες ημέρες αν θα αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ και τον Γάλλο σέντερ να είναι φυσικά ακόμα εκτός.