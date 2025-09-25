Έρχεται κι ο Σορτς: Προπονήθηκε μόνος του και δοκιμάζει για τη διαβολοβδομάδα!

Ο Τι Τζέι Σορτς πήρε το «ΟΚ» μετά τα ιατρικά τεστ, προπονήθηκε μόνος του και θα δοκιμάσει τις δυνάμεις του για να δει αν θα μπορεί να είναι έτοιμος να αγωνιστεί στην «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Το πρώτο τζάμπολ της Euroleague πλησιάζει και οι ομάδες συνεχίζουν την προετοιμασία τους. Ο Παναθηναϊκός Aktor θα φιλοξενήσει την Μπάγερν Μονάχου στο πρώτο του ματς της νέας σεζόν (30/9) και έπειτα θα υποδεχθεί και την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens (3/10).

Ο Τι Τζέι Σορτς, όπως είχατε ενημερωθεί μέσα από την «Magic Euroleague», ταλαιπωρήθηκε από βαριά ίωση και για αυτό δεν ταξίδεψε στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος». Ωστόσο, ο Αμερικανός μετά τα ιατρικά τεστ πήρε το «πράσινο φως» και προπονήθηκε χθες (24/9) και σήμερα (25/9) μόνος του. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα η πορεία της υγείας του πήγαινε από το καλό στο καλύτερο.

Ο ποιοτικός πλέι μέικερ, λοιπόν, θα δοκιμάσει να προπονηθεί μαζί με την υπόλοιπη ομάδα στην «μίνι προετοιμασία» που θα γίνει ενόψει της πρεμιέρας και εκεί θα φανεί αν θα μπορέσει να αγωνιστεί στην «διαβολοβδομάδα».