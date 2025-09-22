Παναθηναϊκός: «Η αιώνια δύναμή μας: Οι οπαδοί» (pics)

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» πραγματοποιήθηκε φέτος στην Αυστραλία και η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Σχεδόν 18.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν τα ματς της Κυριακής με κοινό εισιτήριο, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να... φέρνει άρωμα Ελλάδας.
Οι «πράσινοι» σε ανάρτησή τους στα social media αναφέρθηκαν στους οπαδούς τους, τονίζοντας πως αποτελούν την αιώνια δύναμή τους.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Η αιώνια δύναμή μας: Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ, δύο εμβληματικές και ιστορικές βραδιές που απέδειξαν για άλλη μια φορά τι κάνει τον Παναθηναϊκό πραγματικά μοναδικό: η εσωτερική μας δύναμη, οι οπαδοί μας!
Η αγάπη σας δεν γνωρίζει σύνορα, αποστάσεις και όρια.
Σε κάθε φίλαθλο που ήρθε μαζί μας στην Αυστραλία και σε κάθε πράσινη ψυχή σε όλο τον κόσμο, σας ευχαριστούμε που μεταφέρετε το πνεύμα του Παναθηναϊκού παντού!
Γιατί όπου κι αν πάμε, η Πράσινη Οικογένεια είναι πάντα εκεί!».
Δείτε την ανάρτηση:
𝐎𝐮𝐫 𝐄𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐭𝐫𝐞𝐧𝐠𝐭𝐡: #𝐏𝐀𝐎𝐅𝐚𝐧𝐬 💚☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 22, 2025
From Melbourne to Sydney, two iconic and historical nights that once again proved what makes Panathinaikos truly unique: its our internal strength, our fans!
Your love knows no borders, no distances, no limits.
