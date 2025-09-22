Παναθηναϊκός: «Η αιώνια δύναμή μας: Οι οπαδοί» (pics)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με ανάρτησή του στα social media αποθέωσε και ευχαρίστησε τους «πράσινους» οπαδούς στην Αυστραλία αλλά και σε όλο τον κόσμο.

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» πραγματοποιήθηκε φέτος στην Αυστραλία και η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή. Σχεδόν 18.000 φίλαθλοι παρακολούθησαν τα ματς της Κυριακής με κοινό εισιτήριο, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να... φέρνει άρωμα Ελλάδας.

Οι «πράσινοι» σε ανάρτησή τους στα social media αναφέρθηκαν στους οπαδούς τους, τονίζοντας πως αποτελούν την αιώνια δύναμή τους.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η αιώνια δύναμή μας: Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού

Από τη Μελβούρνη στο Σίδνεϊ, δύο εμβληματικές και ιστορικές βραδιές που απέδειξαν για άλλη μια φορά τι κάνει τον Παναθηναϊκό πραγματικά μοναδικό: η εσωτερική μας δύναμη, οι οπαδοί μας!

Η αγάπη σας δεν γνωρίζει σύνορα, αποστάσεις και όρια.

Σε κάθε φίλαθλο που ήρθε μαζί μας στην Αυστραλία και σε κάθε πράσινη ψυχή σε όλο τον κόσμο, σας ευχαριστούμε που μεταφέρετε το πνεύμα του Παναθηναϊκού παντού!

Γιατί όπου κι αν πάμε, η Πράσινη Οικογένεια είναι πάντα εκεί!».

Δείτε την ανάρτηση: