Τα εισιτήρια για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ενόψει Μπούρσασπορ

Τα εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μπούρσασπορ για τα προκριματικά του ΒCL.

Αναλυτικά:

Ο ΠΑΟΚ mateco έκανε το πρώτο βήμα και προκρίθηκε στα ημιτελικά των προκριματικών του Βasketball Champions.

Κάναμε το πρώτο βήμα μαζί με τους φιλάθλους μας. Μαζί θα κάνουμε και το επόμενο.

Ο ΠΑΟΚ mateco αντιμετωπίζει την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στις 16:30 την Bursaspor, στη SamElyon Arena του Samokov και οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θέλουν να παρακολουθήσουν τον αγώνα και να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας, μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήρια τους OnLine από τη διεύθυνση…

https://www.kupibileti.bg/en/about-event/1314

Μετά την αγορά του εισιτηρίου, οι φίλαθλοι θα λάβουν ένα email με τον αριθμό παραγγελίας τον οποίο πρέπει να κάνουν επικόλληση στο πεδίο «свали билета/ Download Ticket/ Κατεβάστε το εισιτήριο»

Τα εισιτήρια κοστίζουν 10,23€ και είναι εισιτήρια ημέρας, δηλαδή δίνουν δυνατότητα παρακολούθησης και για τα 4 παιχνίδια που θα διεξαχθούν την Κυριακή στη SamElyon Arena.

Ο αριθμός των εισιτηρίων είναι περιορισμένος.

To link για την OnLine αγορά των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ mateco - Bursaspor θα παραμείνει ενεργό μέχρι τις 14:30, δηλαδή δύο ώρες πριν από την έναρξη του ματς.